Kiel

Die Corona-Impfung in Schleswig-Holstein wird ausgeweitet: Impfberechtigt sind in wenigen Tagen nun unter anderem chronisch Kranke, Menschen mit geistiger Behinderung, Lehrer und Lehrerinnen, Erzieher und Erzieherinnen, aber auch Polizisten mit besonderem Ansteckungsrisiko.

Für die Prioritätsgruppe 2 ist der Impfstoff von Astrazeneca vorgesehen, der derzeit nur für Menschen von 18 bis 65 Jahre geeignet ist. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht jedoch davon aus, dass der Impfstoff künftig auch an ältere Menschen in Deutschland verabreicht werden kann. Es werde mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hinauslaufen, dass die Zulassung des Impfstoffes für über 65-Jährige komme, sagte Spahn am Mittwoch bei den Corona-Beratungen von Bund und Ländern. Die Ständige Impfkommission (Stiko) befinde sich dazu in der finalen Entscheidungsfindung.

Doch bis es soweit ist, sind erst einmal nur die unter 65-Jährigen dran. Sie dürfen sich ab Dienstag, 9. März, um 17 Uhr über das Internetportal www.impfen-sh.de anmelden. Laut Heiner Garg umfasst diese Gruppe bis zu 600.000 Menschen in Schleswig-Holstein.

200.000 Impftermine für Prioritätsgruppe 2 in Schleswig-Holstein

Laut Lieferankündigung des Herstellers Astrazeneca reiche der Impfstoff im März und April jedoch nur für 200.000 Termine. „Deshalb muss ich deutlich sagen, dass weiterhin Geduld gefragt ist“, so Garg. Nicht jeder Berechtigte werde sofort einen Termin bekommen.

Es sei jedoch durchaus möglich, dass die ersten Termine bereits für den nächsten Tag vergeben werden. Das hänge von der Kapazität in den Impfzentren ab. Zuletzt waren Garg zufolge nur die Zentren in Kiel, Lübeck und Neumünster ausgelastet, die anderen 25 nicht.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister erwartet Schub für die Impfkampagne

Die Ausweitung auf die Prioritätsgruppe 2 werde der Impfkampagne in Schleswig-Holstein einen weiteren Schub geben. Garg wies darauf hin, dass das nicht zu Lasten der Gruppe 1 gehe. Dort werden für die Impfstoffe von Biontech und Moderna weiterhin Termine vergeben.

Risikopatienten müssen als Nachweis für ihre Impfberechtigung einen Vordruck vom Arzt ausfüllen lassen. Der stehe auf den Internetseiten des Gesundheitsministeriums zur Verfügung. Dieses Attest werde den Ärzten vergütet.

Wer aus beruflichen Gründen zur Impf-Gruppe 2 mit hoher Priorität gehört, braucht einen Arbeitgebernachweis. Zudem stehen Formulare für Schwangere und für Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen bereit.

Konkret sind folgende Personen unter 65 Jahren in der Prioritätsgruppe 2 impfberechtigt:

Menschen mit Vorerkrankungen und dadurch hohem Risiko, also mit Down-Syndrom (Trisomie 21),

nach einer Organtransplantation, mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung (bipolare Störung, Schizophrenie, schwere Depression), mit hämatologischer oder behandlungsbedürftiger Krebserkrankung (die nicht in Remission sind oder deren Remissionsdauer weniger als fünf Jahre beträgt), mit schweren Lungenerkrankungen (z.B. COPD, Mukoviszidose), mit bestimmten Ausprägungen der Diabetes, mit chronischer Leber- oder Nierenerkrankung, mit einem Body-Mass-Index über 40, „bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf besteht“, heißt es aus dem Ministerium.

Außerdem zählen zur Gruppe 2 bis zu zwei enge Kontaktpersonen oder Pflegende von Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko, die nicht in einer Einrichtung leben, sowie von Schwangeren.

Außerdem Beschäftigte in stationären Einrichtungen und in ambulanten Pflegediensten, die geistig behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen. Auch Personal von medizinischen Einrichtungen, etwa Ärztinnen und Ärzte und weitere mit regelmäßigem unmittelbarem Patientenkontakt, sowie der Blut- und Plasmaspendedienste und in Corona-Testzentren gehören dazu.

Als weitere Gruppe sind Polizei- und Ordnungskräfte sowie Soldaten im Auslandseinsatz mit hohem Infektionsrisiko impfberechtigt. Auch Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst und der Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur sowie Beschäftigte in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege, sowie in Grund-, Sonder- oder Förderschulen gehören dazu. Ebenfalls Bewohner und Mitarbeiter von Obdachlosen-, Asylbewerber-, Flüchtlings- oder Spätaussiedler-Unterkünften sowie Personen, die mit anerkannten Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach dem Sozialgesetzbuch regelmäßig bei älteren oder pflegebedürftigen Menschen tätig sind.