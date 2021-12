Schmalfeld

Auf dem kleinen Tisch zwischen Ambossen und Öfen stehen Plätzchen und Torte. Hufbeschlagschmied Stefan Kos aus Schmalfeld hat nämlich Geburtstag. Zeit zum Feiern hat der 41-Jährige aber kaum. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein haben den Hammer an den Nagel gehängt und es kommt kaum Nachwuchs nach.

Krankheiten am Huf können nicht warten

Das weiß auch Claudia Wittmaack, die pünktlich um 9 Uhr mit ihren beiden Ponys in der Schmiede im Industriegebiet vorfährt. Beide Tiere hatten im Sommer Probleme mit Hufrehe, einer Krankheit die unbehandelt sogar lebensgefährlich werden kann. „Sechs oder sieben Schmiede habe ich erfolglos kontaktiert, bis ich Stefan gefunden habe.“ Phine und Page kennen die Fahrt auf dem Pferdeanhänger schon und bleiben auch gelassen, wenn Kos die heißen Eisen anpasst.

Einzige Lehrschmiede in Schleswig-Holstein

Pferdebesitzer aus dem ganzen Norden kommen zu Kos, obwohl das unüblich ist. Die meisten Hufbeschlagschmiede sind mit mobilem Equipment im Land unterwegs. Für Kos ist das kaum machbar. Schließlich ist er nicht nur Hufschmied, sondern hat seit 2018 auch die einzige Lehrschmiede in Schleswig-Holstein. In seinem Neubau in Schmalfeld hat er alles unter einem Dach: Im Obergeschoss ist ein Schulungsraum mit Pferdeskelett und Beamer, unten gibt es zwei große Räume mit Anbinderingen für die Pferde, mehrere Öfen, Ambosse und alles, was es sonst zur Ausbildung braucht.

So wird man Hufbeschlagschmied Hufbeschlagsschmied ist kein Ausbildungs-, sondern ein Weiterbildungsberuf. Dementsprechend muss vorab eine dreijährige Ausbildung absolviert werden, deren Inhalt nichts mit Tieren oder Metalltechnik zu tun haben muss. So könnten auch Erzieher, Tischler oder Fotografen diese Weiterbildung beginnen. Die Weiterbildung beginnt mit einem vierwöchigen Einführungslehrgang. Es folgen zwei Jahre praktische Arbeit, die bei einem Hufschmied erfolgen müssen, der mindestens seit drei Jahren tätig ist. Nach einem viermonatigen Vorbereitungslehrgang folgt dann die Prüfung zum staatlich anerkannten Hufbeschlagsschmied.

Pferdesport reagiert auf Schmiedemangel

„Seit über zehn Jahren höre ich Menschen vom Hufschmiedemangel sprechen“, sagt Martin Seefeld von Ministerium für Landwirtschaft. Eine konkrete Erfassung, wie viele Hufbeschlagschmiede in Schleswig-Holstein arbeiten, gibt es nicht. „Eine derartige Entwicklung ist sicher da“, sagt Matthias Karstens vom Pferdesportverband Schleswig-Holstein. Bestes Beispiel dafür sei die Neuauflage des Turnierregelwerks 2018. Dort wurde festgeschrieben, dass kein Hufbeschlagschmied mehr verpflichtend auf Turnieren anwesend sein muss. Das erleichtert zum einen die Turnierplanung und verhindert, dass Veranstaltungen entfallen, weil kein Schmied gefunden wird, sorgt aber zum anderen auch dafür, dass ein verlorenes Eisen auf dem Turnierplatz das Ausscheiden von Reiter und Pferd besiegelt.

Fast sechs Jahre Ausbildung

Dass es immer weniger Nachwuchs gibt, spürt Kos am eigenen Leib. Im Sommer hat der 41-Jährige Hochsaison. Wenn in den warmen Monaten Turniere anstehen und die Hufe schneller wachsen, gerät er buchstäblich ins Schwitzen. Mittags wird es am 800 Grad heißen Schmiedeofen nämlich unerträglich. Den fehlenden Nachwuchs führt Kos auf den langen Ausbildungsweg zurück: „Das sind am Ende knapp sechs Jahre, da hat manch einer studiert. Das finde ich für die Arbeit am Pferdehuf einfach zu lang.“ Gleichzeitig ist die Arbeit körperlich sehr anstrengend – nur wenige Schmiede arbeiteten bis zur Rente in dem Beruf. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat sich Kos das zweite Standbein mit der Lehrschmiede aufgebaut.

Dana Sander ist aus Henstedt-Ulzburg gekommen, um Mausi beschlagen zu lassen. Quelle: Kerstin Tietgen

Schmiede können es sich leisten, unzuverlässig zu sein

Für einen zuverlässigen Schmied nehmen die Pferdebesitzerinnen und -besitzer die Anfahrt in Kauf, schließlich geht es auch um die Gesundheit der Tiere. „Wenn man bereits zwei Wochen vergeblich auf den Schmied warten muss und die Hufe immer schlechter aussehen, leidet man mit dem Pferd mit“, sagt Dana Sander, die mit Calli und Mausi den nächsten Termin bei Stefan Kos hat. Die Abiturientin nimmt mit ihren Pferden an Springturnieren teil. Bei dieser Belastung sind richtige Pflege und Hufbeschlag da A und O. Immer wieder wurde sie von unzuverlässigen Hufschmieden versetzt. „Ich glaube, die können sich das einfach leisten, weil sie wissen, dass sie rar sind.“

Nachwuchs weiterhin gesucht

17 Hufbeschlagschmiede und Hufbeschlagschmiedinnen haben seit der Gründung der Lehrschmiede ihre staatliche Anerkennung erlangt. Ob das ausreicht, wird sich zeigen. „Ich nehme mal an, dass bestimmt 20 Kollegen aus der Region innerhalb der nächsten fünf Jahre aus Altersgründen aufhören“, spekuliert Kos. So oder so wird der 41-Jährige wohl auch an seinen zukünftigen Geburtstagen zu tun haben.