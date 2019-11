Wolfsbetreuer schließt Rückkehr von GW924m nicht aus

Kiel

Warum hat der Problemwolf das Land verlassen?

Für Wolfsbetreuer Jens Matzen kommen gleich mehrere Gründe in Betracht: „Die Witterung könnte ein entscheidender Faktor sein: Es fehlt dem Wolf an Deckungsmöglichkeiten, da viele Felder abgeerntet sind, Knicks und Büsche ihr Laub verloren haben.“ In den Wäldern dürfte sich GW 924m ebenfalls unwohl gefühlt haben. „Im Herbst herrscht dort Unruhe durch Spaziergänger und Pilzsammler, zudem finden vielerorts Jagden statt“, sagt Matzen. Eine weitere Option: „Vielleicht war ihm auch einfach langweilig.“

Jens Matzen, Wolfsbetreuer des Landes. Foto: hfr

Gibt es jetzt keine Wölfe mehr in Schleswig-Holstein?

„Davon ist nicht auszugehen: Mit Sicherheit wissen wir, dass im Kreis Segeberg noch ein weiblicher Wolf lebt“, berichtet der 63-Jährige. Anders als GW 924m sei die Fähe allerdings unauffällig und meide den Kontakt zu Menschen und Gehöften. Das Tier stammt ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, ist zweieinhalb Jahre alt. Marcus Börner. Geschäftsführer des Landesjagdverbands, hält es für sehr wahrscheinlich, dass weitere Wölfe in Schleswig-Holstein unterwegs sind. „Die Tiere sind sehr mobil – 80 bis 100 Kilometer legen sie am Tag zurück. “

Wenn beide Wölfe im Kreis Segeberg lebten, warum haben sie sich nicht zusammengetan?

„Wölfe sind bei der Partnerwahl sehr wählerisch“, erläutert Matzen. Sollten die beiden Tiere aufeinandergetroffen sein, wofür es keine Beweise gebe, habe mutmaßlich die Chemie nicht gestimmt. „Hinzukommt, dass die Ranz-, also Paarungszeit bei Wölfen erst Ende Januar beginnt, was die Wahrscheinlichkeit weiter erhöht, dass paarungswillige Tiere umherstreifen und GW 924m möglicherweise im Osten nach einer Fähe sucht“, sagt LJV-Chef Börner.

Wie sicher ist es, dass der Problemwolf nicht zurückkehrt?

„Als Lebensraum sind die üppigen Wälder im Grenzgebiet zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Polen sehr attraktiv für das Tier“, sagt Joschka Touré vom Umweltministerium. Er geht davon aus, dass der Problemwolf nicht wiederkommt. Wolfsberater Matzen will es nicht ausschließen. Es habe auch in Schleswig-Holstein bereits einen vergleichbaren Fall gegeben: „2013 war ein Wolf an der Westküste durch Schafrisse auffällig geworden, vier Wochen später tauchte er bei Schwerin wieder auf, fünf Wochen später wurde seine DNA wieder in Schleswig-Holstein nachgewiesen.“ Das könne auch beim Problemwolf, der in Dänemark geboren wurde, so sein.

Karte: Wölfe in Schleswig-Holstein – Sichtungen und Risse seit 2012

Karte: Welcher Wolf tötete 2019 wo?

Das Umweltministerium will die Allgemeinverfügung zum Abschuss des Problemwolfs jetzt außer Kraft setzen. Was bedeutet das, falls er zurückkommt?

Im Fall der Fälle müsste eine neue Allgemeinverfügung erlassen werden, sagt der Ministeriumssprecher. Diesmal würde dies allerdings weniger Zeit in Anspruch nehmen, da entscheidende Absprachen mit dem Bund und der EU bereits für die erste Abschussgenehmigung getroffen worden seien. Das Team von Jägern in den Kreisen Segeberg, Pinneberg und Steinburg bleiben im Stand-By-Modus.

Wie wahrscheinlich ist es, dass weitere Wölfe nach Schleswig-Holstein kommen, um sich hier anzusiedeln?

Für Marcus Börner gibt es keine zwei Meinungen: „Bundesweit leben etwa tausend Wölfe, 200 allein in Niedersachsen. Es ist eine Frage der Zeit, bis sich die Tiere auf der Suche nach einem eigenen Revier auch mehr und mehr in Schleswig-Holstein niederlassen.“ Wölfe seien sehr anpassungsfähig, so der Landesjäger. Matzen rechnet nicht mit allzu vielen Tieren: „Wölfe wollen ihre Ruhe haben, daher ist Schleswig-Holstein mit seinen begrenzten Wald- und Flurflächen immer nur zweite Wahl.“

