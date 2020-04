Prof. Ansgar Lohse: Ein Plädoyer für offene Schulen

Hamburg

Herr Prof. Lohse, Sie plädieren dafür, Kitas und Schulen nach dem 20. April wieder zu öffnen. Warum?

Prof. Ansgar Lohse: Weil Kinder und Jugendliche keine besondere Gefährdung durch dieses Virus befürchten müssen. Schwere Fälle sind bei jungen Menschen extrem selten, andererseits müssen wir die gefährdete ältere Bevölkerung besser schützen. Die Infektion verläuft bei Kindern und Jugendlichen offensichtlich sehr symptomarm und wahrscheinlich sehr häufig sogar ohne Symptome. Das sehen wir in Italien: Von allen dort mit diesem Virus diagnostizierten Fällen sind weniger als zwei Prozent bei Kindern und Jugendlichen aufgetreten, obwohl diese einen wesentlichen Anteil an der Bevölkerung ausmachen. Das heißt: Die meisten jungen Infizierten sind noch nicht einmal diagnostiziert worden, weil sie keine Symptome entwickelt hatten.

Ist denn sicher, dass diejenigen, die infiziert sind und nicht krank werden, eine schützende Immunität haben und das Virus nicht mehr übertragen können?

Das wissen wir nicht sicher. Solche Beweise sind bei einem neuen Virus grundsätzlich schwierig. Aber wir wissen von ähnlichen Viren, dass es nach einer durchgemachten Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit einen immunisierenden Schutz gibt, der auch über mehrere Monate anhält. Und es gibt experimentelle Daten an Makaken (Affen, die Red.), die das auch sehr, sehr wahrscheinlich machen.

Welche Maßnahmen müssten die Öffnung von Kitas und Schulen flankieren?

Wir müssen die wirklich gefährdeten Personen sehr viel besser schützen. Das sind ältere Bürger, insbesondere ab 80 Jahre, und einige wenige chronisch Kranke. Besuche müssen minimiert werden und nur mit Mund-Nasen-Schutz stattfinden. Wir brauchen auch mehr Schutz in den Pflegeheimen und bei ambulanten Diensten.

Sollten Ihrer Meinung nach alle einen Mundschutz tragen?

Es scheint so zu sein, dass sich das Virus im Rachen vermehrt und relativ leicht durch Husten und auch durch Sprechen verbreitet. Aber dies geschieht wahrscheinlich hauptsächlich durch Personen, die auch schon Symptome haben. Diese sollten deshalb konsequent, wenn sie überhaupt in die Öffentlichkeit gehen, Mundschutz tragen.

Wir müssen aber sicherstellen, dass der Mundschutz dort verfügbar ist, wo er am dringlichsten notwendig ist, also in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Wir dürfen den Mundschutz aus den wichtigsten Bereichen nicht wegnehmen, um in der Öffentlichkeit Mundschutz für jedermann mit einem geringeren Nutzen zu ermöglichen.

Auch manche Eltern, Lehrkräfte und Erzieher haben Vorerkrankungen, viele Pädagogen gehen auf das Rentenalter zu und fürchten um ihre Gesundheit. Riskieren wir nicht, dass viele von ihnen durch die Kinder infiziert werden und erkranken?

Alle systemrelevanten Berufe, nicht nur Pflegekräfte und Ärzte, arbeiten ja auch weiter. Wir haben alle, und das gilt auch für Pädagogen, eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit. Das wirkliche Risiko steigt erst im höheren Alter und noch nicht in der Phase der Berufstätigkeit. Aber man muss differenzieren und zum Beispiel klar gefährdetes Personal entsprechend schützen. In Ausnahmefällen können über Betriebs- und Amtsärzte auch andere Regelungen getroffen werden.

Kritiker bezeichnen die Lockerung in dieser Phase als kalkuliertes Sterbenlassen, weil die Erkrankungen das Gesundheitssystem überlasten würde. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?

Das ist wie vieles in der Berichterstattung angstgetrieben und nicht fachlich fundiert. Da wird übersehen: Gibt es überhaupt eine echte Alternative? Können wir so lange die Isolationsmaßnahmen aufrechterhalten, bis wir die gesamte Bevölkerung durch einen Impfstoff schützen können? Das lassen uns viele hoffen. Aber wir als klinische Infektiologen und Immunologen, die an solchen Impfstoffen forschen, sind da extrem zurückhaltend. Weil es so unwahrscheinlich ist, dass ein effektiver Impfstoff in absehbarer Zeit verfügbar ist, der so sicher ist, dass man ihn auch dem Teil der Bevölkerung geben kann, der gar nicht von der Infektion gefährdet ist, nämlich Kindern und Jugendlichen.

Der Kieler Oberbürgermeister hat angeregt, spätestens ab Anfang Mai wieder Cafés, Restaurants, Geschäfte, Spielplätze, Strände zu öffnen. Wie bewerten sie das?

Das sind politische Entscheidungen. Wir sollten als Wissenschaftler darauf hinweisen, dass ein Virus nur beherrscht werden kann, wenn man ganz früh sehr strikte Isolationsmaßnahmen ergreift – dazu ist es zu spät, das Virus ist weltweit zu weit verbreitet. Oder wenn es einen Impfstoff gibt. Oder wenn wir Immunität in der Bevölkerung haben. Es ist eine Illusion zu sagen: Wir können noch verhindern, dass die Mehrheit der Bevölkerung diesem Virus ausgesetzt wird.

Riskieren wir damit nicht, dass wie in Italien irgendwann nicht mehr alle Intensivpatienten adäquat versorgt werden?

Auch die jetzige Fokussierung des Gesundheitssystems auf Corona birgt erhebliche Gefahren für die Versorgung von Patienten mit anderen Erkrankungen, die mit zunehmender Dauer immer schlimmer werden. Eine Lockerung der Maßnahmen muss aber auch von Forschung begleitet werden: Wie viele Infektionen treten in Kitas und Schulen auf? Werden Risikogruppen angesteckt? Das müssen wir wissen und entsprechend nachsteuern.

Indem es erneut für eine bestimmte Zeit Einschränkungen gibt?

In unserem Papier empfehlen wir eine Risiko-adaptierte Strategie. Dazu gehört auch, dass man sich anpassen muss, wenn die Risiken neu bewertet werden. Wir gehen davon aus, dass man regional und zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich handeln muss. Dass Spielpätze mit rotweißem Flatterband abgesperrt werden, erscheint mir jedenfalls nicht als sinnvolle Infektionsprävention. Und wir müssen berücksichtigen, welche gefährlichen Nebenwirkungen die jetzigen Maßnahmen haben – neben der verschlechterten allgemeinen Gesundheitsversorgung auch in psychologischer, ethischer und juristischer Hinsicht. Für die erhebliche Einschränkung vieler Grundrechte muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben.

