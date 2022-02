Kiel

Ob es zu einer massiven Invasion Russlands in der Ukraine kommt, ist noch unsicher. Aber das Szenarium dafür ist näher gerückt: So bewertet der Kieler Politikwissenschaftler Prof. Dr. Joachim Krause im KN-Interview die russische Annexion der ostukrainischen Oblasten Luhansk und Donezk. Der 71 Jahre alte Sicherheitsexperte ist emeritierter Professor für Internationale Politik am Institut für Sozialwissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel.

Herr Prof. Krause, wie bewerten Sie die aktuellen Vorgänge im Ukraine-Konflikt seit Montagabend?

Es ist eine Verschärfung der russischen Politik und eine militärische Eskalation. Es ist ein klarer Verstoß gegen alle Regeln des Völkerrechts, die zusammen mit Russland in den 90er-Jahren verabredet worden sind.

Gibt es eine plausible historische Begründung für die Aussage, die Oblaste Luhansk und Donezk seien russisch?

Nein, die gibt es nicht. Die Ukraine besteht als Staat seit 1992, einschließlich Luhansk und Donezk. Etwa die Hälfte der Bevölkerung spricht russisch und fühlt sich dort wohl. Die Gesamtbevölkerung hat sich miteinander arrangiert wie etwa Flamen und Wallonen in Belgien. Die von Putin behauptete Gefahr eines „Völkermords“ an Russen in der Ukraine gibt es nicht. Im Gegenteil: Die russische Aggression gegen die Krim 2014 hat das Gemeinschaftsgefühl der Ukrainer sogar noch verstärkt. Sie erkennen den gemeinsamen Feind: den aggressiven Diktator Putin.

Krause: Situation nicht vergleichbar mit Hitlers Annexionen

Ist die Annexion von Luhansk und Donezk vergleichbar mit der Annexion des von Hitler proklamierten „Reichsprotektorats Böhmen und Mähren“ in der Tschechoslowakei, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg?

Das kann einem in den Sinn kommen, aber anders als 1938 in der Tschechoslowakei gibt es in der Ukraine keine starke Partei der Russen, die „heim ins Reich“ wollen. Manche vergleichen es auch mit dem Anschluss Österreichs 1938. In Österreich wurde der Anschluss ans Reich von mehr als 90 Prozent der Bevölkerung begrüßt. In der Ost-Ukraine war nach der hybriden Aggression von 2014 kein Jubel seitens der Bevölkerung zu beobachten. Russische Spezialtruppen haben damals ukrainische Behörden vertrieben, Protestierende zusammengeschlagen und erschossen und die Bevölkerung eingeschüchtert. Von den 3,5 Millionen Bewohnern der sogenannten Volksrepubliken hat auch nur ein kleiner Teil das Angebot wahrgenommen, einen russischen Pass zu erhalten.

Sind historische Vergleiche überhaupt zulässig?

Jedenfalls sind Hitler und Putin vergleichbar, was die Unverfrorenheit der Lügen betrifft, mit denen eine militärische Invasion gerechtfertigt werden soll: Man bezichtigt zur eigenen Rechtfertigung die andere Seite dessen, was man selbst tut oder tun will.

Halten Sie ein militärisches Eingreifen des Westens auf dem nun eingetretenen Stand der Dinge für möglich?

Ich kann es mir nicht vorstellen. Höchstens verstärkte Waffenlieferungen. Die Ukraine ist nun mal kein Nato-Mitglied. Etwas anderes wäre es, wenn über die Ukraine die Grenzen ihrer Nato-Nachbarn bedroht wären, also Polen, die Slowakei, Ungarn und Rumänien.

Krause: Noch keine realistische Gefahr eines Weltkriegs

Was erwarten Sie als Nächstes von Putin?

Aus meiner Sicht gibt es zwei Varianten. Es kann sein, dass Putin sich mit den beiden „Volksrepubliken“ erst einmal zufrieden gibt. Es kann aber auch sein, dass er schon morgen oder in den nächsten Tagen den umfassenden Angriff auf die Ukraine führt.

Besteht realistisch die Gefahr eines Weltkriegs?

Noch nicht. Aber wenn Putin die ganze Ukraine erfolgreich besetzt und unterwirft, dann sind die früheren Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen sowie auch Polen die Nächsten. Dann würde Putin versuchen zu testen, ob die Nato den Bündnispartnern wirklich beistehen kann und will.

Wie würde der Test für die Nato ausgehen?

Für den Bündnisfall ist die Nato schlecht aufgestellt. Sie hat kaum Truppen im Baltikum. Schweden ist kein Nato-Partner, und ohne Schweden ist das Gebiet kaum zu verteidigen. Die Nato müsste das Baltikum eher später zurückerobern. Dazu fehlen der Nato aber die Kräfte – nicht zuletzt, weil Deutschland seit mehr als 20 Jahren die Bundeswehr vernachlässigt. Deutschland sollte militärisch eigentlich die größte Bodenstreitkraft der Nato in Europa sein. Aber die Bundesregierungen haben seit 1998 die Bundeswehr planlos heruntergefahren. Die Bundeswehr könnte für den Bündnisfall mit Polen und dem Baltikum heute beim Heer gerade mal drei bis vier Bataillone aktivieren. Russland stünden dafür 160 Bataillone zur Verfügung. Und das, obwohl wir nicht viel weniger für Verteidigung ausgeben als Russland.

Welche Rolle spielt China in dem Konflikt?

Es gibt offensichtlich eine Verabredung zwischen Russland und China: China hält Russland den Rücken frei. Ein großer Teil der russischen Truppen um die Ukraine konnte so aus den asiatischen Landesteilen abgezogen werden. Die Steigerung dieser Kooperation wäre, wenn China sich zu einer gleichzeitigen militärischen Invasion Taiwans entschließt. Das würde die USA militärisch überfordern. Sie können mit ihren starken Reservekräften nur in Europa oder in Ostasien eingreifen, aber nicht in Europa und Ostasien.

Stopp der Zertifizierung für Nord Stream 2 war „lange überfällig“

Wie bewerten Sie die ersten Reaktionen der Europäischen Union auf die jüngste Eskalation in der Ost-Ukraine?

Die EU braucht wieder sehr viel Zeit. Positiv ist jedenfalls, dass die Zertifizierung der Gaspipeline Nord Stream 2 ausgesetzt ist. Das war schon lange überfällig.

Ist Nord Stream 2 tot?

Nein. Die Aussetzung ist ja nur eine vorübergehende Maßnahme. Ein endgültiges Aus würde vermutlich gesetzgeberische Maßnahmen erfordern, um die Frage der Schadenersatzansprüche zu regeln. Es gibt aber immer noch starke Kräfte in der SPD, die Nord Stream 2 unbedingt durchziehen wollen. Das Thema Nord Stream 2 wird uns noch lange beschäftigen.