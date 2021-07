Kiel

Prof. Mojib Latif vom Kieler Geomar Helmholtz-Zentrum warnt schon seit Jahren vor extremen Wetterereignissen infolge des Klimawandels. Die KN haben mit ihm über die Lage im Westen Deutschlands gesprochen.

Hochwasser-Katastrophen treffen Deutschland immer wieder. Gefühlt werden sie aber häufiger und heftiger. Warum hat das, was wir gerade im Südwesten erleben, eine neue Qualität?

Mojib Latif: Auf der einen Seite ist es die Dimension, auf der anderen die Geschwindigkeit, mit der das Ganze passiert ist. Natürlich gab es Unwetterwarnungen, und man hat versucht, sich vorzubereiten. Aber diese Wucht, mit der das Wasser auf die Städte und Gemeinden hereingebrochen ist, das hat man nicht vorhersehen können. Wir benutzen den Begriff „Jahrhundertflut“ inzwischen inflationär. Plötzlich haben wir alle paar Jahre eine, und das Jahrhundert hat gerade erst angefangen. Das ist einfach nicht mehr normal. Das kann man nicht mit Wetterkapriolen erklären, das ist der Klimawandel.

Wir sind also längst mitten drin in dem Szenario, vor dem Forscher seit Jahren warnen?

Ja. Schon mein erstes Buch aus dem Jahr 2003 hieß „Hitzerekord und Jahrhundertflut“. Genau das erleben wir derzeit. Einerseits sehen wir enorme Trockenheit und andererseits diese enormen Niederschläge. Das sind die Folgen der globalen Erderwärmung. Und das passiert nicht weit weg – wie in den USA, die gerade eine schlimme Hitzewelle erlebt –, sondern natürlich auch bei uns. Unsere Gesellschaft hat sich auf ein relativ stabiles Klima eingerichtet und darauf vertraut. Diesen Wohlfühlbereich verlassen wir gerade. Wir reden und reden. Das Wasser steht uns bis zum Hals, und wir merken es immer noch nicht. Wenn die Menschheit nicht endlich anfängt gegenzusteuern, wird es dramatisch werden.

Glauben Sie, dass sich die Einstellung zum Klimawandel angesichts der Katastrophe ändert?

Ich weiß es nicht. Ich dachte immer, man würde aus Schaden klug werden. Aber bis jetzt ist das nicht passiert. Mich stimmt es traurig, dass es erst soweit kommen muss. Seit dem ersten Bericht des Weltklimarats im Jahr 1990 sind die weltweiten CO2-Emissionen um etwa 60 Prozent gestiegen. Anspruch und Wirklichkeit könnten bei der Klimapolitik nicht weiter auseinanderliegen. Aber mit der Natur können sie nicht verhandeln, sie folgt den physikalischen Gesetzen. Wenn der CO2 -Wert steigt, wird es wärmer, und es kommt zu diesen Auswirkungen.

In Schleswig-Holstein gab ebenfalls in einigen Regionen Starkregen, aber nicht in so einem Ausmaß wie in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen. Wie groß ist die Gefahr, dass wir hier eine ähnliche Katastrophe erleben?

Die Starkniederschläge können überall auftreten. Das haben wir gerade im Landkreis Pinneberg gesehen, wo es schlimme Überschwemmungen gab. Aber bei uns im Norden sind die Temperaturen meist etwas milder, so dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie in dieser Heftigkeit auftreten. Je wärmer es ist, umso stärker können die Niederschläge werden. Aber es wird auch in Schleswig-Holstein immer wärmer, deswegen sind wir nicht sicher vor den Extremen. Bei uns sind vor allem die Meeresspiegel ein ernstzunehmender Faktor. Nicht umsonst werden die Deiche schon hochgebaut.

Wie lange wird das reichen?

Bis zur Mitte des Jahrhunderts reicht das mindestens. Aber wir wissen nicht, wie schnell der Meeresspiegel steigen wird. Es hängt davon ab, wie sich die Lage in Grönland und der Antarktis verhält. Beide großen Eisschilde haben begonnen abzuschmelzen. Die große Gefahr ist, dass die kollabieren und auseinanderbrechen. Dann hätten wir innerhalb kürzester Zeit sehr starke Meeresspiegelanstiege. Wir fahren mit Höchstgeschwindigkeit im Nebel und wissen nicht, kommt da jetzt ein Stauende oder nicht. Deswegen müssen wir vorausschauend handeln und nicht immer weiter Vollgas geben.