Kieler Informatiker räumt mit Mythen über Corona-App auf

Die Entwickler haben den Programmcode der Corona-Warn-App veröffentlicht. Wie gut gemacht ist die App aus Ihrer Sicht – und vor allem wie sicher?

Ich halte die Corona-Warn-App für sehr gut gemacht. Das Konzept und die Architektur des Systems sind sehr überzeugend. Aus der Sicht des Schutzes der Privatsphäre habe ich keine Bedenken, was die App angeht. Damit befinde mich auch im Einklang mit dem Urteil anderer unabhängiger Experten, wie dem Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein oder dem Chaos Computer Club – beides sehr kritische und kompetente Institutionen.

Viele Menschen haben Sorge vor „totaler Überwachung“. Wieso bittet die App beispielsweise auf manchen Smartphones um Zugriff auf Standortdaten, wenn Sie doch keine Bewegungsprofile erstellen soll?

Die Corona-Warn-App ist so konzipiert, dass nur die Nähe zu anderen Handys erfasst wird, aber nicht der Standort, wo diese Begegnung stattfand. Um diese Nähe zu messen, wird ein schwaches Bluetooth-Signal versendet. Bluetooth wird zum Beispiel auch für drahtlose Kopfhörer verwendet. Bei Handys mit dem Android Betriebssystems ist allerdings die Bluetooth-Übermittlung an die Standortfreigabe gekoppelt. Das ist in der Software des Handyherstellers so festgelegt. Die Corona-Warn-App greift auf dem Standort aber nicht zu, auch wenn er freigegeben ist.

Der SAP-Vorstand hat gesagt, bei einer Pizzabestellung veröffentliche man mehr Daten von sich als bei der Nutzung der App. In einem Online-Kettenbrief kursiert dagegen die Behauptung, die App greife auf die Kontaktdaten auf dem Telefon zu. Was weiß die Corona-Warn-App überhaupt über mich?

Dass die Corona-Warn-App auf die Kontaktdaten auf dem Telefon zugreift, sind Fake-News. Davon kann sich jeder überzeugen, der sich den Programmcode anschaut. Die Corona-Warn-App kennt nicht Ihren Standort und auch nicht Ihr Adressbuch.

Inwiefern können die Daten, die die App erfasst, denn für andere Zwecke verwendet werden?

Die Corona-Warn-App erfasst anonymisierte IDs von anderen Handys zusammen mit einer ungefähren Zeit der Erfassung. Mehrere Begegnungen werden für einen Zeitraum zusammengefasst, damit im Fall einer Warnung nicht zurückverfolgt werden kann, welche Person von meinen letzten Begegnungen infiziert war, sondern nur dass es eine Begegnung mit einer infizierten Person gegeben hat.

Falls ich selber positiv getestet wurde und mich entschließe, andere anonym zu warnen, wird von mir ein besonderer Code veröffentlicht, mit dem andere Nutzer der Corona-Warn-App abgleichen können, ob wir uns für einen gewissen Zeitraum nahe gekommen waren. Die gewarnten Nutzer der App können aus diesem Code aber nicht erfahren, wer ich bin.

Wenn ich dauerhaft Bluetooth angeschaltet habe, erhöht das die Gefährdung für einen Hackerangriff auf mein Smartphone?

Die Gefährdung durch einen Hackerangriff auf das Handy besteht natürlich immer, auch über Bluetooth. Ich halte die Gefährdung allerdings für vernachlässigbar im Vergleich zu anderen Gefährdungen.

Kann die Corona-Warn-App mein Handy oder die Internetverbindung langsamer machen?

Die übertragene Datenmenge ist sehr klein. Das sollte Ihre Internetverbindung in keiner Weise beeinträchtigen.

Verbraucht sie wirklich viel Akku?

Der Stromverbrauch wird hier im Wesentlichen durch die Verwendung der Bluetooth Funktionalität bestimmt. Wie sehr sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt, hängt vor allem von Ihrem Handymodell ab.

