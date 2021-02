Kiel/Hannover

Das ZfL an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und die Leibniz School of Education haben am Dienstag in einer digitalen Konferenz eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. "Wir haben ein gemeinsames Ziel: gute Lehrkräfte", sagte Prof. Sebastian Barsch, geschäftsführender Direktor am Kieler ZfL – während sich Prof. Katharina Müller, Gegenpart auf Hannoverscher Seite, über Hilfe freute: "Am Beispiel Kiel kriegen wir vor Augen geführt, was noch fehlt."

#LernenVernetzt verband Schulen, Studierende, Schülerinnen und Schüler

Dabei läuft bisher jede Menge gut in Hannover: Im März 2020 ins Leben gerufen, wie Mitarbeiterin Helene Pachale erläuterte, machte #LernenVernetzt schnell Furore in der Lehrerbildung, weil es in der Pandemie pragmatisch Lösungen fand, statt die Notsituation zu beklagen.

Daran erinnerte Müller, als sie skizzierte, wie das Projekt im Wesentlichen versucht, die durch die Pandemie getrennten Akteure wieder zusammenzuführen – nämlich Schulen und deren Lehrkräfte, die Lehramtsstudierenden sowie Schülerinnen und Schüler. "Wir haben als Agentur angefangen, die Studierenden an Schulen zu vermitteln", sagte Müller.

Dafür habe sich #LernenVernetzt drei Ziele gesetzt: Die Schüler individuell zu begleiten, die Lehrkräfte bei der Digitalisierung ihrer Lehrarrangements zu unterstützen und die Ausbildung der Studierenden für das Lehramt zu fördern. So brachten diese technisches und fachliches Wissen mit, während die Lehrkräfte trotz Erfahrung vor neuen Herausforderungen standen und den Schülerinnen und Schülern schlicht Struktur und Ansprechpartner fehlten. "Hier setzt #LernenVernetzt an", sagte Müller.

Mit mehreren Online-Werkzeugen half das Projekt, Lehramtsstudierende außerhalb üblicher Praktika als helfende Hände an Schulen und die etablierten Lehrkräfte zu vermitteln. Wie das aussehen konnte, schilderte eine Studentin, die berichtete, aus dem bestehende Lehrplan in Deutsch neue Aufgaben erstellt und in Absprache mit der Lehrkraft Korrekturen vorgenommen zu haben und dabei den engen Kontakt zu zwei Schülerinnen hielt.

Das Projekt erhielt in Niedersachsen einen Sonderpreis

Ein Aufwand, der im digital-hybriden Schulalltag allein durch den Lehrer nicht zu leisten gewesen wäre. "Wir wollen Unterricht entwickeln, den wir uns vor einem Jahr noch nicht hätten erträumen können", sagte König. Anerkennend bewertete das auch das niedersächsische Bildungsministerium mit dem Landes-"Sonderpreis für kooperative Innovationen in der digitalen Lehre".

"Und das Projekt geht an jedem anderen Standort", sagte Pachale – zum Beispiel in Kiel. "Wir sind froh, von den Erfahrungen aus Hannover profitieren zu können", sagte Barsch. Hauptherausforderung sei weiterhin: "Wie nutzen wir die Digitalität nicht nur technisch, sondern auch fachlich?"

Und ZfL-Mitarbeiterin Melanie Korn beteuerte: "Das ist keine Idee, die in der Pandemie verhaftet ist." Kiel wolle dem Hannoverschen Dreiklang explizit die Dozierenden an der CAU hinzufügen. Nur mit gleichzeitiger Weiterentwicklung von Infrastruktur, Lehrinhalten und Lehrbildung sei es möglich, den Unterricht nachhaltig hybrid aufzustellen. "Gemeinsam können wir uns auf den Weg machen und fehlertolerant lernen."

"Die Zukunft liegt in der Hybridität: Man kann ja nicht wegdiskutieren, dass die Welt digital ist", sagte Barsch. "Und die Studierenden und die Lehrkräfte zeigen dafür den Bedarf auf", ergänzte Müller. Das Projekt #LernenVernetzt soll den jetzt an einem weiteren Standort erfüllen.

Die CAU bietet zur Frage, wie Unterrichten und Lernen unter Corona und gelingen kann, eine digitale Informationsveranstaltung an. Lehramtsstudierende und Lehrkräfte können sich am 10. März zwischen 15.30 und 16.30 Uhr informieren – auch über #LernenVernetzt. Hier erfahren Sie die Zugangsdaten für das Programm Zoom.