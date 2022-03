Kiel

Hoffnung für die Ostsee: Das Land Schleswig-Holstein will ab Herbst die Bergung von sogenannten Geisternetzen vorantreiben. Nach Schätzungen von Experten gelangen jedes Jahr 5000 bis 10.000 Fischernetze oder Netzteile in die Ostsee. Allein in Schleswig-Holstein gibt es bislang 300 bekannte Verdachtsflächen. Diese Stellen sollen nun in Kooperation mit dem WWF (World Wide Fund for Natur), der Kieler Tauchfirma Submaris sowie den örtlichen Fischern bereinigt werden. Zudem soll es künftig für Fischer leichter werden, ihre verloren gegangenen Netze zu melden, ohne später mit Bergungskosten belastet zu werden.

Die Ostsee ist an diesem Morgen spiegelblank. Majestätisch gleitet das landeseigene Gewässerschutzschiff „Haithabu“ vom Tiessenkai in Kiel-Holtenau aus hinaus Richtung Heikendorf. Das Meerzweckschiff soll heute mithilfe des kleinen Forschungstaucherschiffes „MolaMola“ der Firma Submaris ein Geisternetz bergen.

Staatssekretärin Dorit Kuhnt: „Zehn Prozent des Meeresmülls sind Geisternetze“

Mit an Bord ist auch Staatssekretärin Dorit Kuhnt vom Kieler Umweltministerium. „Zehn Prozent des Meeresmülls sind Geisternetze“, sagt sei. „Die Meeresumwelt wird dadurch stark gestört.“ Das Land, so bekennt sie, müsse Maßnahmen für den guten Zustand des Meeres ergreifen. Die Bergung von Geisternetzen gehöre dazu.

Nach kurzer Fahrt ist auch schon das Ziel mitten auf der Ostsee erreicht. Meeresbiologe Philipp Schubert (46) auf der „MolaMola“ springt in Tauchausrüstung über Bord und hakt wenig später das Geisternetz an eine Seilwinde. So kann das herrenlose Fischernetz an die Bootswand gezogen werden. Die „Haithabu“ übernimmt anschließend mit einem hydraulischen Faltkran und holt den Fund an Bord.

Fischernetze bestehen heutzutage aus Kunststoffmaterial, das nicht verrottet

Unzählige Meter altes Nylongeflecht ergießt sich auf dem Deck. Miesmuscheln, Seesterne, Braunalgen und Krebse gleich dazu. Viele Tiere haben in den Maschen eine neue Heimat gefunden. „Nur leider ist das kein guter Lebensraum“, sagt WWF-Projektleiterin Andrea Stolte (51). Denn seit den 1960er Jahren werden Fischernetze nicht mehr aus natürlichen Materialien wie Hanf oder Sisal hergestellt. Sondern aus synthetischen Stoffen und oft giftigem Blei. Materialien, die die Meerestiere krank machen – und am Ende auch uns.

Die Gründe, warum Geisternetze im Meer landen, sind vielfältig. Schlicht verloren, von Stürmen losgerissen oder durch Schiffe gekappt, treiben sie durch die Meere, sinken auf den Meeresboden hinab oder verhaken sich irgendwo. Einmal verloren gegangen, lassen sie sich schwer wiederfinden und bergen.

Kleine Seesterne, Muscheln und Algen haben in dem alten Geisternetz eine neue Heimat gefunden. Doch Projektleiterin Andrea Stolte vom WWF warnt, dass das Mikroplastik des Netzes sich in den Meerestieren anreichert und sie und später auch uns krank macht. Quelle: Kristiane Backheuer

Eine Versicherung für Netzverlust gibt es nicht. Dafür aber seit zwölf Jahren eine Meldepflicht für verloren gegangene Fanggeräte. „Doch kaum ein Fischer meldet seinen Verlust aus Angst vor einer hohen Bergungsrechnung“, sagt Andrea Stolte. „Bei der Bundesbehörde sind seit 2010 nur ein paar Dutzend Meldungen eingegangen.“

„Wichtig ist, dass das Land jetzt Verantwortung übernimmt“, sagt Forschungstaucher Florian Huber (46). Seit 2018 tauchen er und seine Kollegen gezielt nach den Geisternetzen. Es sei allerdings eine frustrierende Arbeit. Denn in den Netzen finden nicht nur Meerestiere, sondern auch Kormorane oder Enten ihren Tod.

Die Netze, so erklärt Kollege Philipp Schubert, würden nicht friedlich auf dem Boden liegenbleiben. „Sie ragen oft in die Wassersäule hinein“, sagt der Meeresbiologe. Verfängt sich darin ein Fisch, wittern Tauchvögel schnelle Beute. So wird das feine dünne Netz auch für sie zur Falle. „Zum Glück hat sich noch keine Robben oder Schweinswale darin verfangen.“

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit März 2021 ein vergleichbares Pilotprojekt – ebenfalls vom WWF betreut. „Das läuft sehr gut, denn auch die Fischer haben ein großes Interesse daran, dass ihre Fanggründe sauber sind“, sagt Umweltwissenschaftlerin Andrea Stolte. Das Projektziel sei aber nicht, so viele Meter Geisternetze wie möglich aus dem Meer zu holen, sondern einen Lösungsweg für die Zukunft zu finden. Das Projekt in Schleswig-Holstein ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. An der Finanzierung wird noch gearbeitet.