„Leider fängt Rassismus für viele erst an, wenn Leute erschossen werden. Das stimmt leider nicht“, erklärte Aurelie Bile Akono vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein.

„Rassismus tötet zwar, aber Rassismus macht auch depressiv, führt zu Suizid, gibt das Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit. Rassismus zerstört den Zusammenhalt in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland.“

Am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Bushaltestelle

Eine vermeintlich ausländische Herkunft, ein anders klingender Name, eine andere Religion – das reiche, um bei der Wohnungssuche, auf dem Arbeitsmarkt und in der Schule benachteiligt zu werden und an der Bushaltestelle oder im Krankenhaus rassistischen Anmerkungen über sich ergehen lassen zu müssen.

„Wer dem Rassismus eine Chance gibt, gibt auch die Chance für alle andere Formen der Diskriminierung“, sagte Akono bei der Kundgebung, die der Runde Tisch gegen Rassismus und Faschismus Kiel mit dem Kieler Bündnis der Kampagne „Aufstehen gegen Rassismus“ organisiert hatte.

Asylsuchende besonders betroffen

Gerade im Umgang mit Asylsuchenden offenbare sich der Rassismus, kritisierte Stefan Wickmann vom Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein. Etwa, wenn sich Asylentscheidungen immer weniger am Tatbestand der individuellen Verfolgung als an Quoten orientiere. Wenn die Rückkehr in die von Kriegsgewalt brutaler Regime und Extremisten beherrschte Heimat für zumutbar erklärt werde. Und „wenn Betroffene keine Erlaubnis zur Arbeit erhalten und mit Sachmitteln unterhalb des Existenzminimums abgespeist werden und das in der Öffentlichkeit nicht als Unrecht empfunden wird.“

Alltagsrassismus gegen Ärztinnen und Ärzte

Zuvor hatte die Ärztekammer Schleswig-Holstein auf Rassismus im Gesundheitswesen aufmerksam gemacht. Mit Ärzten und Ärztinnen aus rund 100 Nationen sei die medizinische Versorgung in Schleswig-Holstein international aufgestellt. Es gebe kaum einen Bereich, der so von der Expertise von Menschen, die nach Deutschland immigrieren, angewiesen sei wie das Gesundheitswesen.

Bei einem offenen Gespräch mit betroffenen Mitgliedern sei aber deutlich geworden, wie verbreitet Ressentiments und Diskriminierung gegen Ärztinnen und Ärzte sei. Dazu zählten auch Bemerkungen von Patienten wie „Herr Doktor, mussten Sie unbedingt einen (hier folgt ein Schimpfwort für Menschen anderer Hautfarbe) in Ihrer Praxis einstellen?“

Ärztekammer setzt sich für Betroffenen ein

Eindrücklich hätten Betroffene geschildert, dass sie nicht nur als Privatpersonen Rassismus ausgesetzt sind, sondern auch im Patientengespräch und unter Kollegen. Betroffene würden vermissen, dass sich Vorgesetzte hinter sie stellen.

„Als Ärztekammer müssen wir uns daher fragen, was sich im ärztlichen Bereich und im Gesundheitswesen ändern muss und was wir dazu beitragen können“, so Dr. Gisa Andresen, Vizepräsidentin der Ärztekammer und plädierte für ein Fortbildungsprogramm und eine Anlaufstelle für Betroffenen. Man werde das Thema Rassismus sowie andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit weiter durchleuchten, sagte auch Kammerpräsident Prof. Henrik Herrmann.

Die SPD in Schleswig-Holstein hatte angekündigt, sich verstärkt gegen Rassismus etwa in Schulen einzusetzen.