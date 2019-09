Brunsbüttel

Insgesamt gelangten in der Nacht von Montag, 23. September, zu Dienstag, 24. September, laut Polizei zwölf Personen auf das Firmengelände des Düngemittelherstellers Yara. Sieben von ihnen seien in Gewahrsam genommen worden, fünf Personen bewegten sich weiter auf einen Wassertank zu, dessen Treppen sie hochliefen. Vier Personen ketteten sich auf einem Podest an Geländern an. Die Produktion von Yara ist durch die Aktion nicht beeinträchtigt.

Yara-Gelände: Vier Aktivisten sind am Montagmorgen noch angekettet

Am Montagmorgen waren Einsatzkräfte noch dabei, das Befestigungsmaterial der angeketteten Aktivisten zu entfernen. Die Ketten würden so entfernt, "dass keine Person zu Schaden kommt", hieß es vonseiten der Polizei. Einsatzkräfte seien in der Nacht sofort vor Ort gewesen, sodass weiteres unbeaufsichtigtes Betreten des Geländes unterbunden worden sei. Die angeketteten Personen würden gleichzeitig durch die Polizei mit Decken versorgt, eine ärztliche Versorgung sei sichergestellt, da sich erste Unterkühlungserscheinungen zeigen.

Die Aktivisten nahmen laut Polizei zuvor an der angekündigten Protesten vor den Toren von Yara teil. Im Vorfeld der Demonstration hatten die Umweltschützer angekündigt, die Produktion von Yara stören zu wollen. Bereits seit vergangenem Donnerstag, 19. September, hatten sie im nahe gelegenen Sankt Margarethen im Kreis Steinburg ein Klimacamp errichtet. Die geplante Demonstration am Montag verlief laut Polizei friedlich, es gab etwa 350 Teilnehmer.

Festnahmen am Montag in Brunsbüttel

Am Montagmorgen waren fünfzehn Personen vorläufig festgenommen worden. Sie wurden im Laufe des Vormittags jedoch wieder entlassen. Zwölf von ihnen wurden von der Polizei bei der Kontrolle von zwei Fahrzeugen in Gewahrsam genommen. Um die Identitätsfeststellung zu erschweren hatten sie ihre Finger manipuliert. Drei weitere Personen hielten sich in der Nähe der Bahngleise bei Wilster auf und wurden laut Polizei aus Gründen der Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen.

