Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, Impfungen nicht in Sicht und Heimreisen nur schwer möglich: Um auf ihre Lage aufmerksam zu machen, wollen am Freitag um 12 Uhr Seeleute auf den Schiffen in aller Welt die Typhone erklingen lassen. Die großen Signalhörner sind weit hörbar.