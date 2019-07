Kiel

Die Demonstranten kamen in einem ungewöhnlichen Outfit: In Badekleidung, den Körper mit Schlamm bestrichen, stellten sie auf dem Asmus-Bremer-Platz das sommerliche Badeleben nach. Viele Passanten auf der Einkaufstraße machten Fotos und fragten immer wieder: Was soll der Schlamm?

„Damit wollen wir einen Ausblick darauf geben, was die Ostsee-Urlauber zukünftig erwarten wird, wenn wir den Bau des Ostsee-Tunnels nicht verhindern“, erklärte Karin Neumann von Beltretter e.V. immer wieder.

Großflächige Folgen für die Ostsee

Würden die Pläne umgesetzt, würde in den Meeresboden eine 18 Kilometer lange und 600 Meter breite Schneise gefräst und ausgebaggert. "Das bedeutet, dass mindestens acht Jahre lang die Sedimente aufgewühlt werden, der Sauerstoffgehalt weiter beeinträchtigt wird. Die Eintrübung wird bis zu 300 Kilometern Entfernung reichen, also bis zum Arkona-Becken vor Rügen."

Das würde nicht nur den Badespaß an den Stränden beeinträchtigen, sondern vor allem eine Gefahr für viele Tierarten in der Ostsee und die Meeresfauna darstellen - immerhin ein Natura-2000-Schutzgebiet. Es handele es sich also keineswegs um ein regionales Problem.

"Schon jetzt haben wir ein Sauerstoffproblem im Fehmarnbelt. Ein Problem nicht nur für den Schweinswal, der dort Makrelen jagt." Reaktion einer Urlauberfamilie aus Dortmund: "Das wussten wir alles nicht. Was soll denn der Tunnel? Da gibt es doch Fähren, oder?"

Angst um Arbeitsplätze

"Genau, exakt sechs Stück, vier für Passagiere, zwei für Lkw und Gefahrgut-Transporte", antwortete Bernd Friedrichs, Konzernbetriebsratsvorsitzender bei Scandlines. Dort will man zwar auch bei einem Tunnelbau den Fährbetrieb aufrecht erhalten. "Doch es ist klar, dass wir einen Teil der 600 Dauerarbeitsplätze und 80 Saisonkräfte an den Tunnel verlieren würden." Und das hätte Folgen.

Denn die Beschäftigten lebten in Ostholstein, 80 Prozent sogar direkt auf Fehmarn. "Als Nautiker oder Kapitän finden Sie da keine Arbeit, die müssten wegziehen. Das bedeutet, weniger Kinder in Kitas und Schulen, weniger Kaufkraft..." Friedrichs ist sicher: "Sobald es heißt: Die feste Fehmarnbelt-Querung kommt, werden sich unsere jungen Leute woanders Arbeit suchen. Dabei ist dieser Tunnel laut einer Studie auch vom Verkehr her gar nicht notwendig."

Risiken durch Hinterlandanbindung

Bodo Gehrke aus Neustadt macht sich noch ganz andere Sorgen. Auch die Hinterlandanbindung berge große Risiken - durch geologische Besonderheiten drohe infolge der Bauarbeiten ein Absacken des Grundwasserspiegels, eine Versüßung von Salzwassergebieten, auch eine Gefahr für die Statik von Häusern.

"Wir haben aber einen großen Verbündeten", erklärte Gehrke, der für die Bürgerinitiative gegen die feste Querung auch im Dialogforum und Projektbeirat sitzt, "der Teufel ist auf unserer Seite, denn der sitzt bekanntlich im Detail. Und je mehr Details untersucht werden, desto sichtbarer wird das Ausmaß der Folgen."

Zuvor hatten die Beltretter bereits in Leipzig protestiert. Dort sind beim Bundesverwaltungsgericht zehn Klagen gegen das Mega-Bauprojekt Ostsee-Tunnel anhängig. So lange wollen die Beltretter die Zeit mit weiteren Aktionen nutzen - die nächste am Sonnabend auf Fehmarn.

