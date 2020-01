Die SPD-Landtagsfraktion sagt Landwirten im Norden ihre volle Unterstützung zu und fordert einen Gesellschaftsvertrag. Auch die FDP richtet ihren Blick auf die Sorgen der Bauern. Am Freitag, 17. Januar, demonstrieren die Landwirte mit ihren Treckern erneut in Berlin, aber auch in Kiel und Heide.