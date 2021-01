Gettorf

15.20 Uhr: Claus Lucht trifft im Gettorfer Impfzentrum am Sportpark ein. Der 84-Jährige ist vom alten Schlag und deshalb zehn Minuten früher als zur verabredeten Zeit vor Ort. Durch die Tür tritt er mit einer Mappe unter dem Arm, er hat alle Papiere dabei.

Empfangen wird Lucht von einem jungen Mann in Tarnanzug und Kampfstiefeln – Hauptgefreiter Victor Hugo Correa Marcos ist einer von vier Soldaten des Marinestützpunktkommandos Eckernförde, die den Kreis Rendsburg-Eckernförde bei der Impfkampagne unterstützen. Als erstes überprüft Correa Marcos die Anmeldung von Claus Lucht.

Kontaktlos Fieber messen am Eingang des Impfzentrums Gettorf

Dessen Nichte hatte sich Anfang Januar erfolgreich um einen Termin über das Internet für ihn gekümmert, berichtet Lucht. Deshalb kann er nun den ausgedruckten QR-Code vorlegen, den der Soldat scannt und so im Computersystem erkennen kann, dass Lucht wirklich einen Termin gebucht hat.

Das müssen Sie mitbringen Wer keinen Impfausweis hat, bekommt im Impfzentrum einen neuen. Leiter Oliver Hänsel erklärt, dass es auch kein Problem ist, wenn der Personalausweis oder der Pass abgelaufen ist. Ohne eine gewisse Bürokratie lasse sich das Impfzentrum zwar nicht betreiben, "aber das soll hier menschlich bleiben", sagt er. Auch der Anamnese-Bogen lässt sich vor Ort ausfüllen. Wichtig ist, dass zum Termin der ausgedruckte QR-Code (nach Online-Anmeldung) oder der Zahlen-Code (nach telefonischer Anmeldung) vorgelegt wird. Berechtigte Personen aus den Pflegeberufen müssen noch eine Bestätigung des Arbeitgebers mitbringen.

Denn wer keinen hat, kommt hier nicht hinein. Nun greift der Hauptgefreite zur "Mess-Pistole", um an der Stirn des Impflings kontaktlos dessen Temperatur zu ermitteln. Kein Problem, die liegt im grünen Bereich. Nur noch eben die Hände desinfizieren, dann kann Claus Lucht im Warteraum Platz nehmen.

"Nervös bin ich überhaupt nicht", sagt der Meiereimeister im Ruhestand und blickt sich interessiert um. "Hier ist schon meine Enkeltochter zur Schule gegangen." Tatsächlich wurde das Impfzentrum in den ehemaligen Containerklassen der Isarnwohld-Schule nebenan eingerichtet.

Personalausweis und Impfausweis gefordert

15.40 Uhr: Obermaat Frank Naujoks betritt den Raum und ruft Claus Lucht auf, um ihn zur Anmeldung bei einem weiteren Kameraden zu bringen. Der sitzt in einem separaten Raum hinter einer Plexiglasscheibe und nimmt Personalausweis sowie Impfausweis entgegen.

Außerdem einen Anamnese-Bogen, den Lucht bereits mit der Terminvergabe im Internet erhalten hat. Gleich zu Hause ausgedruckt konnte er ihn schon ausfüllen - und jetzt ebenfalls aus seiner Mappe hervorziehen. Bei den meisten der sieben Fragen kreuzte er "nein" an, etwa nach akuten Erkrankungen.

Dass er blutverdünnende Mittel einnimmt, verschwieg er jedoch nicht. Das muss der Arzt später wissen. Nach der Unterzeichnung, mit der Claus Lucht bestätigt, dass er in die Impfung einwilligt, kann er noch einmal Platz nehmen - direkt vor der Impfstation 3, die einzige, die derzeit geöffnet ist.

Vertrauen in die Corona-Impfung

Eine Dame ist noch vor ihm an der Reihe. "Ich habe viel über die Corona-Impfung gelesen und mich schnell dafür entschieden", berichtet Lucht. "Ich vertraue der Wissenschaft. Wenn es Unsicherheit gegeben hätte, wäre der Impfstoff nicht freigegeben worden."

15.55 Uhr: Die Tür geht auf, der Arzt ist bereit. Dr. Detlev Stolle, selbstständiger Anästhesist aus Eckernförde, nun im Corona-Einsatz, empfängt Lucht, erneut hinter einer Scheibe. Die beiden verstehen sich gleich prächtig, verfallen schnell ins Plattdeutsche.

Stolle überprüft den Anamnese-Bogen, aha, Blutverdünner. Deshalb markiert er Luchts Impfausweis mit einem grünen Klebepunkt. "Den bekommen alle, die nach der Impfung länger auf die Einstichstelle drücken müssen, damit das Blut zum Stillstand kommt", so Stolle.

Arzt klärt über mögliche Impfreaktionen auf

Er klärt noch über mögliche Impfreaktionen auf, unter anderem Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit, Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen, Frösteln, Fieber und Durchfall. Das Aufklärungsmerkblatt muss Claus Lucht unterschreiben.

"In aller Regel ist das eine entspannte Geschichte. Wenn Sie sich hinterher matt fühlen, genießen Sie es, das darf so sein. Gehen Sie spazieren und trinken Sie viel", gibt ihm der Arzt noch auf den Weg, denn Krankenschwester Sabine Felgenhauer vom Deutschen Roten Kreuz steht schon bereit.

16.04 Uhr: Sie führt Lucht hinter die nächste Trennwand, wo er sich auf eine Liege setzen darf. Es sieht aus wie in einer Arztpraxis. Linken Arm bitte freimachen, denn der Impfling ist Rechtshänder. Felgenhauer trägt etwas Desinfektionsmittel auf und hat schon die Kanüle in der Hand.

Nachbeobachtung: Treten Komplikationen auf?

Am grünen Punkt hat sie erkannt, dass sie eine besonders dünne Nadel verwenden muss, damit die Wunde möglichst klein bleibt. Spritze gesetzt, Pflaster drauf. "Ich habe gar nichts davon gemerkt", sagt Claus Lucht, der mit der rechte

Hand nun pflichtbewusst auf die Einstichstelle drückt. "Fünf Minuten", sagt die Krankenschwester.

16.06 Uhr: Eine Helferin vom DRK bringt Lucht zur Nachbeobachtung - wieder ein Warteraum. Dort gibt er wieder seinen Impfausweis ab, diesmal zum Stempeln, bekommt ihn aber nicht zurück. Erst nach einer halben Stunde, heißt es. Solange wird abgewartet, ob Komplikationen auftreten. Wer keine Blutverdünner einnimmt, kann nach 15 Minuten gehen.

Claus Lucht zieht Bilanz. "Ich kann es nur empfehlen, wir wollen ja irgendwann wegkommen von der Pandemie", so der mehrfache Vater und Großvater. Er habe sich gut aufgehoben gefühlt. "Das Team ist nett und sehr hilfsbereit", er habe keinen Weg allein machen müssen.

16.36 Uhr: Claus Lucht erhält seinen Impfausweis zurück und kann das Impfzentrum verlassen. Am nächsten Tag berichtet er, dass nicht einmal ein blauer Fleck geblieben ist, keine Spur von Impfreaktionen. In drei Wochen steht die Zweitimpfung für den 84-Jährigen an, die ist dann schon Routine.