Kiel

Der fünfte Verhandlungstag im Rendsburger Frauenmord-Prozess offenbarte Details zu den polizeilichen Ermittlungen und der Festnahme des Angeklagten (41). Eine Polizeibeamtin sagte aus, wie man ihm über rekonstruierte Handydaten auf die Spur gekommen war.

Um 23.06 Uhr griff das Mobile Einsatzkommando zu

Am 30. Oktober 2020 um 23.06 Uhr griff das Mobile Einsatzkommando (MEK) in Rendsburg zu und nahm den heutigen Angeklagten und mutmaßlichen Zweifachmörder in seiner Wohnung fest. Widerstand leistete der damals 40-Jährige nicht. Er habe sich „eigenständig auf den Boden gelegt“, erzählte eine Kriminalbeamtin, die kurz nach dem MEK mit einer Kollegin vor Ort war.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor dem Gericht schilderte sie, dass der Tatverdächtige nach der Festnahme „niedergeschlagen und ängstlich“ gewirkt habe. Im Polizeibericht ist von „weinerlich“ die Rede. Gegenüber den Ermittlerinnen habe er gesagt, dass er sich „keiner Schuld bewusst“ sei. Als sie ihm den Tatvorwurf mitteilten, Leyhan V. (40) getötet zu haben, habe er erklärt, den Namen und die Frau nicht zu kennen. Doch die spätere Auswertung von Handydaten sagte etwas anderes.

Polizei konnte Chatverläufe zwischen Angeklagtem und Opfer rekonstruieren

Die Polizei hatte in den Tagen nach der Festnahme mehrfach erfolglos nach dem Handy von Leyhan V. gesucht, unter anderem auf einem Friedhof gegenüber der Wohnung des Opfers in der Rendsburger Hollesenstraße. Nach der Suche habe man „sehr viel versucht“, doch noch an verwertbare Daten zu kommen, sagte die Kriminalbeamtin. Schließlich sei es gelungen, auch ohne Handy Chatverläufe zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen aus der Cloud zu rekonstruieren.

Die Kriminalbeamtin sprach von „auffälligen und intensiven Kontakten“. In denen seien auch Sex-Praktiken und Fesselungen thematisiert worden. Sie ähnelten nach Angaben der Zeugin sehr dem Bild, das sich der Polizei am 28. September in der Wohnung von Leyhan V. bot. Das Opfer war dort gefesselt und tot von einem Ex-Freund gefunden worden. Er hatte sich Sorgen gemacht, da er von der 40-Jährigen nach einem letzten Kontakt am 25. September nichts mehr gehört hatte.

Angeklagter traf sich mit einer Frau an der Wohnung des zweiten Opfers

Dieser Zeitraum spielte auch in der Befragung einer weiteren Zeugin eine zentrale Rolle. Sie hatte sich am 26. September mit dem heutigen Angeklagten in Rendsburg verabredet. Für die Anreise aus Berlin und eine Massage ihrer Füße sollte sie vom 41-Jährigen 800 Euro bekommen.

Pikant: Beide trafen sich an der Wohnung von Leyhan V., gingen dann aber weiter zur Wohnung des Rendsburgers. Damals habe der Angeklagte „sehr gestresst“ gewirkt, sagte die Zeugin.