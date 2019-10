Einbrecher kamen bis Henstedt-Ulzburg

Kiel

Ende April 2019 waren die mutmaßlichen Einbrecher nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in einem Waldstück westlich von Henstedt-Ulzburg ( Kreis Segeberg) festgenommen worden. Laut Vorwurf waren sie am Vormittag in ein Einfamilienhaus eingestiegen, wo sie Schmuck, eine Uhrensammlung und Unterhaltungselektronik erbeuteten.

Einbrecher flüchteten mit Pkw

Eine aufmerksame Nachbarin hatte die Täter beobachtet und alarmierte die Polizei, während die Einbrecher in einem Pkw mit hoher Geschwindigkeit flüchteten. Dabei verursachten sie in Wakendorf einen Verkehrsunfall, ließen ihr demoliertes Fahrzeug stehen und flüchteten anschließend zu Fuß weiter. Ein weiterer Komplize, der am Steuer des Fluchtwagens saß, konnte sich der Festnahme entziehen.

Zwei Wochen zuvor waren die Einbrecher im Keller eines Einfamilienhauses bereits auf zwei miteinander verschraubte Tresore gestoßen. Sie stemmten die Geldschränke auseinander und nahmen den kleineren Tresor mit, so der Vorwurf. Die Beute: rund 8000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von weiteren 3000 Euro.

Landgericht hat fünf Prozesstage angesetzt

Die 1. Große Strafkammer hat für das Verfahren fünf Prozesstage angesetzt, regte jedoch Verständigungsgespräche zur Abkürzung des Prozesses an.

