Wegen seiner Frau flogen die Fäuste

Mit einem eindringlichen Appell haben sich UKSH-Beschäftigte in einem offenen Brief an Ministerpräsident Daniel Günther gewendet. Darin heißt es: „Das, was wir jeden Tag mit unseren Patienten erleben, zwingt uns zu handeln. Wir können so nicht weitermachen. Das schaffen wir nicht!“ Am Donnerstag beginnt die Urabstimmung am UKSH.