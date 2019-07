Ahrensburg

Das Gericht begründete die Entscheidung mit der geringen Schuld der Angeklagten und dem geringen öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung, wie ein Gerichtssprecher sagte. Die 33-Jährige hatte sich wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Ahrensburg verantworten müssen.

Der kleine Junge war bei einem Kita-Ausflug auf dem Gelände eines Jugendheimes in Hoisdorf im Kreis Stormarn in einen Teich gefallen und ertrunken. Die Angeklagte war eine von 7 Betreuern, die die 20 Kinder im Vorschulalter begleitet hatten. In der Hauptverhandlung sei klar geworden, dass die 33-Jährige nicht die alleinige Verantwortliche für den Tod des Kindes gewesen sei, hatte die Richterin bereits am vorletzten Verhandlungstag vor einer Woche gesagt.

Kita-Vorfälle in Kiel

In Kiel war im Mai 2019 ein Kita-Kind beim Ausflug in den Schrevenpark von seinen Erziehern vergessen worden. Der Junge wurde von der Polizei nach Hause gebracht.

Ein anderes Kleinkind war im Winter 2018 bei einem Kita-Ausflug in Kiel in einen Teich gefallen und beinahe ertrunken.

