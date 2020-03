Er drohte nicht nur, er trat auch zu

Sülfeld

Seit gestern steht ein Mitglied (23) des „arischen Kreises“ vor Gericht. Die Anklage umfasst zwölf Taten, darunter Raub und gefährliche Körperverletzung.

Verteidiger wollte Prozess platzen lassen

Vergeblich versuchte Strafverteidiger Dirk Waldschmidt, den medienträchtigen Prozess im Amtsgericht Neumünster wegen der Corona-Krise platzen zu lassen. Die vorgeschriebenen Mindestabstände im Saal machten ein vertrauensvolles Gespräch mit seinem Mandanten ohne mithörende Wachtmeister unmöglich, begründete der Szene-Anwalt aus Hessen den Aussetzungsantrag.

Anwalt stammt aus NPD-Szene

Der NPD-Mann hatte zeitweise auch den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke verteidigt, der im Juni 2019 vor seinem Haus mit einem Kopfschuss getötet worden war. Auf die Ablehnung seines Antrags in Neumünster reagierte der Rechtsanwalt mit einem Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden des Schöffengerichts, Jan Suhr. Der Antrag wurde abgelehnt.

Brutale Angriffe auf Bürger

Im Mittelpunkt der Tatvorwürfe von Staatsanwalt Lorenz Frahm gegen den Mann aus Bornhöved stehen brutale Angriffe auf Bürger, die öffentlich Farbe gegen Neonazis bekannten. So hatten Anti-Neonazi-Aktivisten am 17. Oktober in Sülfeld mehrere illegal angebrachte Aufkleber des „Aryan Circle“ entfernt.

Beschimpfungen, Drohungen, Gewalt

Der Angeklagte soll die Zeugen beschimpft („fette Sau“) und bedroht haben („Wir machen Hausbesuche“). Laut Anklage riss der 23-Jährige einem Zeugen die Brille von der Nase und sprühte ihm Reizgas ins Gesicht. Seiner Begleiterin versetzte er einen Faustschlag ans Ohr. Die Frau leidet seitdem an Angstzuständen und Schlaflosigkeit.

Stiefeltritte gegen den Kopf

Am 9. November soll der Angeklagte in Bad Segeberg einen Zeugen angegriffen haben, weil dieser Springerstiefel mit roten Schnürsenkeln trug. Später soll er das Opfer auf offener Straße von hinten attackiert und zu Boden gebracht haben. Fünf bis zehn Stiefeltritte mit voller Wucht gegen den Kopf wertet die Anklage als lebensgefährliche Behandlung. Der Verletzte verlor das Bewusstsein, erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Mit blutender Kopfwunde und gebrochener Nase kam er auf die Intensivstation.

Anzeige trotz Bedrohung

Drei Wochen zuvor hatte der durchtrainiert wirkende Glatzenträger einem Passanten in Bad Segeberg den Fuß gegen die Schulter getreten und die Faust ins Gesicht geschlagen, erklärte die Anklage. Das Opfer kam mit gebrochenem Jochbein ins Krankenhaus und wurde am nächsten Tag bedroht: Eine Strafanzeige würde weitere Gewalttaten nach sich ziehen. Der Verletzte ging trotzdem zur Polizei.

Selfies mit NS-Symbolen

Bereits im Juli 2019 sollen der Angeklagte und drei Gesinnungsgenossen mit nacktem Oberkörper und NS-Symbolen für Fotos posiert haben – martialisch bewaffnet mit Schusswaffe, Machete und Teleskop-Schlagstock. Als drei Ausländer vorbeikamen, wurden sie als „Kanaken“ beschimpft, mit dem Hitlergruß konfrontiert und bedroht.

Rettung "im letzten Moment"

Die fliehenden Zeugen wurden mit Machete, Schlagstock und Pistole verfolgt, konnten sich „im letzten Moment“ in einen benachbarten Hauseingang retten. Der Angeklagte trat gegen die geschlossene Tür, bis das Glas zersplitterte, so der Vorwurf. 800 Euro Schaden soll der Angeklagte zudem beim Demolieren eines bunt angemalten VW-Busses verursacht haben, der als „Kunstprojekt gegen Rechtsradikalismus“ in Bad Segeberg abgestellt worden war.

Der Prozess soll am 8. April fortgesetzt werden.

