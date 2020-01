Prozess gegen Staatsanwältin: Das sagt ihre Vorgesetzte

Die Busse des ÖPNV sollen am Dienstag, 14. Januar 2020, in Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg in ihren Depots bleiben. Verdi Nord kündigte am Freitag einen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein an. Was wir über den Warnstreik wissen.