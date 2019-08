Ein 120 Kilo schwerer Tresor mit 60.000 Euro Bargeld, Schmuck und einer goldenen Rolex-Armbanduhr verschwand aus dem Haus einer Unternehmerfamilie in Henstedt-Ulzburg, während die Bewohner Urlaub in Kroatien machten. Ungewöhnlich an dem Einbruchsdiebstahl: Täter und Opfer waren befreundet.