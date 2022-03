Prozess gegen ehemalige KZ-Sekretärin: Ehemann berichtete 1954 von Vergasungen

Itzehoe

Im Itzehoer Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof hat ein historischer Sachverständiger am Dienstag zahlreiche Zeugenaussagen zu Massenmorden in dem Lager bei Danzig verlesen. Darunter war eine Aussage eines SS-Mannes, der nach dem Krieg die Angeklagte geheiratet hatte. Der Ehemann der heute 96-Jährigen hatte demnach 1954 ausgesagt: „Im Lager Stutthof sind Personen vergast worden. Darüber sprach man im Kommandanturstab.“

Ein anderer SS-Mann aus dem Stab sagte 1974 aus, dass er in etwa sechs Fällen beobachtet habe, wie Männer und Frauen in Kleinbahnwaggons steigen mussten. Anschließend seien die Türen geschlossen worden. Ein SS-Mann in Eisenbahneruniform sei auf das Dach des Waggons geklettert und habe etwas in den Wagen hineingeschüttet. Erst später habe er erfahren, dass es sich um Vergasungen handelte, zitierte Gutachter Stefan Hördler den Zeugen.

Angeklagt ist die 96 Jahre alte Irmgard F.. Sie soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an über 11.000 Gefangenen geleistet zu haben. Weil sie damals erst 18 bis 19 Jahre alt war, findet der Prozess vor einer Jugendkammer am Landgericht Itzehoe statt.

Gutachter Hördler zitierte auch aus Aussagen einer anderen Sekretärin im KZ Stutthof. Diese war die Geliebte des Kommandanten Paul Werner Hoppe. Sie sagte demnach 1954 aus, dass im Jahre 1944 die Vergasung von Juden in Stutthof über Fernschreiben erörtert worden sei. Hoppe habe der SS-Zentrale in Berlin mitgeteilt, dass der „Entlausungsbunker“ des Lagers für die Vergasung nicht geeignet sei. Sie könne sich aber nicht erinnern, dass ein Vergasungsbefehl per Fernschreiben gekommen sei.

Erschießungen und Hinrichtungen am Galgen

Die ehemalige Kollegin der Angeklagten erklärte damals ferner, dass alle SS-Bediensteten die Kommandanturbefehle kennen mussten. Als Beispiel präsentierte der Historiker einen Befehl vom 26. Juli 1944, in dem der Transport von 1324 Juden - darunter Hunderte Mädchen und Jungen - nach Auschwitz angeordnet wurde. Dort seien alle ermordet worden.

Die Sekretärin berichtete auch von einer Schießerei im Jahr 1944. Zehn, zwanzig oder mehr Personen - nach ihrer Erinnerung vermutlich polnische Partisanen - sollten hingerichtet werden. Sie habe Schießereien gehört. Nach dem Vorfall habe es einen umfangreichen Schriftverkehr mit dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin gegeben, in dem es darum gegangen sei, dass die Gefangenen fliehen wollten und erschossen worden seien.

Ehemalige Häftlinge berichteten nach dem Krieg in den Prozessen gegen Hoppe und andere SS-Leute ebenfalls von Erschießungen und Hinrichtungen am Galgen. Ein Zeuge hatte demnach im Herbst 1944 beobachtet, wie rund 30 gefangene Angehörige der lettischen SS abgeführt wurden. Plötzlich habe es heftiges Maschinengewehrfeuer von einem Wachturm gegeben. Auch die Wachmannschaften hätten geschossen. Als er aus seiner Baracke erneut durchs Fenster blickte, habe der größte Teil der Häftlinge tot auf dem Lagergelände gelegen, berichtete der Zeuge. Hördler konnte auf Nachfrage eines Nebenklagevertreters nicht sagen, ob sich die Zeugenaussagen womöglich auf denselben Vorfall bezogen.

Irmgard F. am Ende ihrer Kräfte

Ein ehemaliger Friseur, der seine Frisurstube im Kommandanturgebäude hatte, sagte 1954, er habe von einer Funkerin der SS erfahren, dass Exekutionsbefehle 1944 über Funk kamen. Ein anderer ehemaliger Häftling gab an, er habe viermal gesehen, wie Gefangene erhängt wurden. Bei der Hinrichtung eines Polen sei der Strick zweimal gerissen, dann sei er erschossen worden.

Im April 1945 floh Kommandant Hoppe aus Stutthof. Nach seiner Beförderung zum SS-Obersturmbannführer übernahm er die Leitung des KZ Wöbbelin bei Ludwigslust (Mecklenburg). Kurz vor Ankunft der US-Truppen stiegen er und seine hochschwangere Geliebte am 1./2. Mai 1945 in ein Auto und fuhren davon. „Das weiß ich von meiner Frau“, sagte der Ehemann der Angeklagten 1954 aus. Irmgard F. habe sich also auch in Wöbbelin aufgehalten, schlussfolgerte Hördler. Hoppe wurde nach zweifacher Flucht 1953 gefasst und 1957 wegen Beihilfe zum Mord zu neun Jahren Zuchthaus verurteilt.

Weil die Angeklagte nach zweistündiger Verhandlung am Ende ihrer Kräfte war, wurde der Prozess unterbrochen. Hördler soll sein Gutachten am 21. März weiter vortragen und sich dann auch den Fragen der Prozessbeteiligten stellen.

Von RND/dpa