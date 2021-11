Prozess gegen ehemalige KZ-Sekretärin in Itzehoe: Verteidigung gegen Verwendung früherer Aussagen

Itzehoe

Im Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin wird das Landgericht Itzehoe frühere Zeugenaussagen der Angeklagten voraussichtlich nicht verwenden dürfen. Das Gericht hatte Verteidiger Wolf Molkentin gebeten, mit seiner 96 Jahre alten Mandantin zu klären, ob sie der Verwendung der Aussagen widerspreche. „Diesen Widerspruch erklären wir“, sagte Molkentin am Dienstag.

Irmgard F. war nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schreibkraft in der Kommandantur des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig. Die Anklage wirft ihr Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vor. Sie habe von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers gearbeitet.

Nach Angaben des Verteidigers war seine Mandantin bereits 1954 vor dem Prozess gegen KZ-Kommandant Paul Werner Hoppe als Zeugin gehört worden. Weitere Zeugenaussagen hatte sie 1964, 1966 und 1982 gemacht. Zeugen müssen wahrheitsgemäß aussagen. Ein Beschuldigter hat dagegen das Recht zu schweigen und muss sich nicht selbst belasten.

Der historische Sachverständige Stefan Hördler hat für sein Gutachten bereits auf ältere Zeugenaussagen der Angeklagten zurückgegriffen. Die Verteidigung wollte darum am Dienstag verhindern, dass er sich konkret zu ihrer damaligen Funktion äußert. Nebenklagevertreter Christoph Rückel beantragte, zunächst die hochbetagten Nebenkläger als Zeugen anzuhören. Darüber muss das Gericht noch entscheiden.

Von RND/dpa