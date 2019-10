Einbrecher wider Willen?

Kiel/Bad Bramstedt

Die Angeklagten wollen geglaubt haben, ihr Bekannter wolle „nur Freunde besuchen“, als sie ihn quer durch Schleswig-Holstein chauffierten. Doch dann sollten sie plötzlich beim Abtransport eines 50-Kilo-Tresors mit anpacken.

Nur eine faule Ausrede? Am Freitag, dem sechsten Verhandlungstag, wollte das Gericht eigentlich das Urteil gegen die beiden Albaner verkünden. Doch bei der Beratung habe sich weiterer Aufklärungsbedarf ergeben, erklärte der Vorsitzende.

Lücken im Observationsbericht

So entdeckte das Gericht zeitliche Lücken im Observationsbericht der Polizeibeamten, die das Trio auf Diebestour im Visier hatten. Sie sollen im November als Zeugen geladen werden. Auch beim Gewicht des Tresors, der am 24. Februar mit 5000 Euro, zwei Apple-Notebooks und diversen Uhren aus einem Einfamilienhaus in Bad Bramstedt verschwand, will es die Kammer ganz genau wissen.

Wie viel Mann braucht es für einen 50-Kilo-Tresor?

Der laut Anklage „ca. 50 kg“ schwere Stahlschrank soll nun amtlich gewogen werden. Hintergrund dürfte die Frage sein, wie viel Mann sein Abtransport erforderte. Wobei natürlich auch die Kraft der Beteiligten eine Rolle spielt. Zum Vergleich: Den Weltrekord im Gewichtheben (bis 69 Kilo Körpergewicht) hält ein Chinese namens Hui, der 166 Kilo Eisen in der Disziplin „Reißen“ und 198 Kilo im „Stoßen“ stemmte.

Der jüngere Bruder machte sich davon

Die Staatsanwältin hat im Fall des jüngeren Bruders bereits auf Freispruch plädiert. Der 27-Jährige will „nur ein Stück mitgefahren“ sein. Vom ersten Einbruch bei Büsum habe er nichts bemerkt, später in Bad Bramstedt jegliche Mitarbeit verweigert und sich davon gemacht – im Gegensatz zu seinem Bruder. Für den 32-Jährigen forderte die Anklage ein Jahr und acht Monate Haft wegen Einbruchsdiebstahls. Die Verteidigung kämpft in beiden Fällen um Freispruch.

