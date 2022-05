Es geht um einen Millionen-Betrug zum Nachteil der Fielmann AG: Das Hauptverfahren gegen sechs Angeklagte, darunter ein ehemaliger Mitarbeiter, beginnt am 14. Juni in Kiel. In einem separaten Verfahren wird der unterlegene Altenholzer Bürgermeisterkandidat Matthias Fehrke der Beihilfe beschuldigt.