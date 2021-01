Kaltenkirchen

Ende Juli machte die Tat wegen der hohen Beute und der halsbrecherischen Flucht des Duos im gestohlenen Audi-SUV, bei der sie eine Straßensperre durchbrachen und als Geisterfahrer über die A 7 rasten, Schlagzeilen. Das Tatmuster der Sprengung durch Fernzündung eines eingeleiteten Gasgemischs ist im Norden bekannt: Vor Bad Bramstedt waren bereits Commerzbank-Filialen in Kiel, Wahlstedt, Elmshorn, Maasholm und Itzehoe betroffen.

Erst Mitte Dezember hatten die Amtsgerichte in Neumünster und Norderstedt zwei Landsleute der Angeklagten für die Sprengung vom 16. Juni in Kaltenkirchen (Beute rund 230.000 Euro) zu Haftstrafen verurteilt. Auch im Fall Bad Bramstedt sitzen die mutmaßlichen Automatensprenger in U-Haft. Sie müssen sich zudem wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Anzeige

Gegen 3.45 Uhr hatten Anwohner der Polizei die gewaltige Explosion gemeldet. Ein Zeuge beobachtete, wie die beiden Männer in einem dunklen SUV in Richtung A 7 flüchteten. Zur Prozessakte gehört auch das Video einer Hubschrauberbesatzung, die die nächtlichen Geisterfahrer in der Luft verfolgte.

Zeuge brachte sich mit Sprung in Sicherheit

Auf Höhe Norderstedt hatten die rücksichtslosen Raser eine Polizeisperre durchbrochen. Trotz quer stehender Funkstreife gaben sie Gas, rasten unmittelbar neben den Beamten vorbei. Ein Zeuge brachte sich mit einem Sprung über einen 1,5 Meter hohen Zaun in Sicherheit, so die Anklage. Laut Strafverteidiger Jan Kürschner feuerte danach ein Beamter das Magazin seiner Dienstpistole leer, um den Fluchtwagen zu stoppen. Verletzt wurde niemand.

Bei Henstedt-Ulzburg wurden die Angeklagten festgenommen, die Geldkassetten mit den gestohlenen Scheinen sichergestellt. Zunächst ermittelte die Polizei auch wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Vorwurf erhärtete sich nicht. Trotzdem muss der 26-jährige Fahrer des Fluchtwagens jetzt wegen einschlägiger Vorstrafen zusätzlich mit Sicherungsverwahrung rechnen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darauf wies am Freitag der Vorsitzende der 1. Großen Strafkammer, Sven Heitmann, hin. Die unbefristete Maßregel zur Prävention folgt auf die Verbüßung einer Freiheitsstrafe. Sie gilt als schärfstes Schwert der deutschen Strafjustiz und ist an strenge Voraussetzungen gebunden. Die Unterbringung muss jährlich auf ihre weitere Erforderlichkeit überprüft werden.

Nach Überzeugung von Rechtsanwalt Kürschner liegen die Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung bei seinem Mandanten Karim C. jedoch nicht vor. Für den Prozess hat die Strafkammer des Kieler Langerichts fünf Sitzungstage terminiert. Das Urteil könnte Anfang März verkündet werden.