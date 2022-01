Kiel

Auf eine dreimonatige Beweisaufnahme hat sich das Kieler Landgericht im Prozess gegen vier mutmaßliche Wohnmobil-Diebe eingestellt. Die Anklage umfasst 23 Tatvorwürfe vom schweren Bandendiebstahl über gewerbsmäßigen Betrug bis zu Hehlerei, Kennzeichenmissbrauch und Urkundenfälschung. Insgesamt soll das Quartett mindestens 250 000 Euro erschlichen haben. Weil der jüngste Angeklagte im Tatzeitraum von April bis Dezember 2018 noch Heranwachsender war, verhandelt die Jugendstrafkammer.

Im Mittelpunkt stehen Diebstahl und Weiterverkauf hochwertiger Wohnmobile und VW-Busse von Privatbesitzern. Doch auch Verkaufsprofis von Autohäusern in den Kreisen Stormarn und Pinneberg gingen dem „Schlüsseltrick“ der professionell vorgehenden Diebe auf den Leim.

Kaufinteresse vorgespiegelt

Die Täter spiegelten unter falschem Namen Kaufinteresse vor, ließen sich für eine Probefahrt die Original-Schlüssel geben und tauschten sie heimlich gegen Kopien aus. Mit dieser Masche fuhren die Trickdiebe oft noch in derselben Nacht mit den bis zu 50 000 Euro teuren Fahrzeugen davon. Anschließend stellten sie die begehrten Camper selbst ins Netz – meist zum Schnäppchenpreis deutlich unter Markwert.

Insgesamt 13 gestohlene Fahrzeuge sollen die Täter so zum Verkauf angeboten haben – vom kompakten VW-Campingbus bis zum teilintegrierten 7,5 Meter-Reisemobil mit sechs Schlafplätzen. Zwischendurch durfte es auch mal ein Mercedes der E-Klasse oder ein Audi-SUV Q5 sein.

Originalschlüssel ausgetauscht

Beispiel Lübeck: Dort suchte der Angeklagte M. am Nachmittag des 13. Juni 2018 einen Zeugen auf, um dessen Wohnmobil „Hobby A 70 GM“ im Wert von 40 000 Euro zu besichtigen. Wie geplant gelang es ihm, den Originalschlüssel unbemerkt gegen ein ähnliches Modell auszutauschen. Noch in der Nacht verschwand das Fahrzeug spurlos.

Augen auf beim Schnäppchenkauf! In Schleswig-Holstein werden jährlich rund 30 Autos pro 100 000 Einwohner gestohlen. Das entspricht etwa dem Bundesdurchschnitt. Hamburg kommt fast auf das Dreifache, Spitzenreiter ist Berlin. Für das Jahr 2020 zählte die Landespolizei gut 8500 Diebstähle im Kfz-Bereich (einschließlich Pkw-Aufbrüchen) – fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Im Fokus stehen hochwertige Pkw, SUV und Kleintransporter. Ausdrücklich warnt die Polizei vor dem Trick der Täter, bei einer „Probefahrt“ den Kfz-Schlüssel auszutauschen und das Fahrzeug bei nächster Gelegenheit abzuholen und weiterzuverkaufen. Doch wie sieht die Rechtslage aus, wenn ein Autokäufer ein vermeintliches Schnäppchen erwirbt, das sich bei der Ummeldung als gestohlen oder unterschlagen entpuppt? Grundsätzlich gilt laut BGB (§ 935): Der Käufer von Diebesgut kann nicht rechtmäßiger Eigentümer werden. Im Normalfall wird das gestohlene Auto von der Behörde beschlagnahmt. Dann sind für den Käufer Geld und Fahrzeug weg. „Finger weg vom Fahrzeugschnäppchen!“, warnt deshalb die Polizei. Doch im September hat 2020 der Bundesgerichtshof die Rechte gutgläubiger Autokäufer teilweise gestärkt. Laut Urteil (V ZR 8/19) darf die Käuferin einen Mercedes-Camper im Wert von 53 000 Euro behalten, den sie bei der Übernahme am Hamburger Hauptbahnhof bar bezahlt hatte. Die Frau wusste nicht, dass der Verkäufer das Vorführmodell zuvor von einem Autohaus nach einer Probefahrt unterschlagen und mit gefälschten Papieren ausgestattet hatte. Voraussetzung für das vom Kfz-Handel kritisierte Urteil war allerdings die Tatsache, dass das Autohaus dem Täter das Fahrzeug samt Schlüssel und Papieren freiwillig zur unbegleiteten Probefahrt überlassen hatte.

Zwei Wochen später bot ein Mittäter unter falschem Namen das gestohlene Wohnmobil über das Internet zum Schnäppchenpreis zum Verkauf an. Der gutgläubige Zeuge F., so die Anklage, unterschrieb einen Kaufvertrag über 30 000 Euro und übergab die Summe in bar. Die Zulassungspapiere waren gefälscht, das Segeberger Kennzeichen am Fahrzeug war gestohlen.

„Vater und Sohn“ auf Probefahrt

Beispiel Norderstedt: Dort stellten sich die Haupttäter am 19. April 2018 als „Vater und Sohn“ dem Besitzer eines zum Verkauf angebotenen Fiat Hobby Vantana im Wert von 37 000 Euro zur Probefahrt vor. Das Duo steckte nach Ausfüllen eines Kaufvertrags unbemerkt sowohl Kfz-Schlüssel als auch Originalpapiere ein, so der Vorwurf.

Fünf Tage später holte man in aller Ruhe mit dem Schlüssel das Fahrzeug an seinem Stellplatz ab. Eine Verkaufsanzeige bei Ebay war bereits geschaltet. Für keine 30 000 Euro wechselte das Schnäppchen noch am selben Tag den Besitzer. Ein Zeuge aus Hamburg war so begeistert, dass er die Summe sofort in bar zahlte.

Beispiel Ahrensburg: Am 1. April 2018 meldete sich der Angeklagte M. unter falschem Namen telefonisch auf ein Online-Anzeige beim Anbieter eines gebrauchten Wohnmobils Knaus „Boxstar City 500“. Der Zeuge bemerkte nicht, dass der Interessent oder sein angeblicher Sohn ihm nach der Besichtigung den falschen Schlüssel zurückgab.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am übernächsten Morgen war das Fahrzeug im Wert von 40 000 Euro von seinem Stellplatz verschwunden. Vier Wochen später ließ sich ein Interessent in Hamburg vom Schleuderpreis (24 000 Euro) locken. Die Gegenleistung: ein gestohlenes Wohnmobil mit gefälschten Zulassungsbescheinigungen und falschen Kennzeichen.

Jeder Vierte schöpfte Verdacht

Weitere Tatorte waren Ratzeburg, Hamburg, Norderstedt, Rellingen sowie Gemeinden in den Kreisen Pinneberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg. In drei von 13 Fällen schöpften die Interessenten Verdacht und verzichteten auf den Kauf.

So wollte ein Hamburger Ehepaar beim letzten geplatzten Deal der Bande am 15. Dezember, die gefälschten Zulassungspapiere für den angebotenen Audi Q5 aus dem Besitz eines Autohauses fotografieren und von einer sachkundigen Verwandten prüfen lassen. Da riss der angeklagte „Sohn“ die Fälschungen an sich, sprang ins Fahrzeug und flüchtete.

Nun flog die Bande auf, „Vater und Sohn“ kamen in U-Haft. Der Prozess wird Anfang Februar fortgesetzt. Verständigungsgespräche zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung könnten zu einem schnelleren Urteil führen.