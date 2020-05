Lübeck

Der Angeklagte habe sie geschlagen, vergewaltigt und sie schließlich gefesselt und geknebelt in einem Knick liegengelassen, sagte die Medizinstudentin am dritten Tag der Hauptverhandlung vor dem Lübecker Landgericht. An den genauen Tatablauf könne sie sich allerdings nur bruchstückhaft erinnern, da sie betrunken gewesen sei. Sie wisse aber noch, dass sie Todesangst gehabt habe, als sie am Morgen in der Feldmark bei Mönkhagen im Kreis Stormarn wieder zu sich gekommen sei.

Der Angeklagte soll die Studentin im Oktober 2019 nach einer Studentenparty in Lübeck verschleppt haben. Der 43 Jahre alte Türke muss sich seit Ende April wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung vor Gericht verantworten. Ein Urteil wird für Mitte Juni erwartet.

Von RND/dpa