Neuer Ärger um den Wolf in Schleswig-Holstein: Immer häufiger verfangen sich Wildtiere in den Elektrozäunen, die das Land zum Schutz von Schafsherden an Nutztierhalter verteilt, und verenden qualvoll. Der Landesjagdverband spricht von einer Todesfalle für Rehe, Füchse und Hasen.