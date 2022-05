Schleswig/Plön

Der prominente und radikale Impfgegner Prof. Sucharit Bhakdi muss sich wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung absehbar vor dem Amtsgericht Plön verantworten. In der Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig wird dem Rentner aus Martensrade (Kreis Plön) vorgeworfen, sich antisemitisch geäußert zu haben. Damit droht Bhakdi im schlimmsten Fall eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. Er selbst fühlt sich falsch verstanden.

Angeklagt sind zwei Fälle. Erstens: Bhakdi hatte vor einem Jahr in einem Video gegen die Impfpraxis in Israel gehetzt und behauptet, das Volk der Juden habe sein Land in etwas Schlimmeres als Nazi-Deutschland und eine „lebende Hölle“ verwandelt. Nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft stachelte Bhakdi damit „zum Hass auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden auf und machte diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich“.

Generalstaatsanwaltschaft wendet sich gegen Einschätzung der Staatsanwaltschaft Kiel

Brisant ist diese Einschätzung, weil die Staatsanwaltschaft Kiel denselben Sachverhalt geprüft und die Ermittlungen im Herbst eingestellt hatte. Begründung: Die Äußerungen Bhakdis würden sich vornehmlich gegen den Staat Israel und die dortige Corona-Politik richten und seien durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Die Kieler Ermittler lösten damit einen bundesweiten Proteststurm aus und wurden von ihrer vorgesetzten Behörde düpiert. Die Generalstaatsanwaltschaft übernahm den Fall und die Ermittlungen wieder auf.

Trotz der Ohrfeige für die Staatsanwaltschaft Kiel machte deren Chefin Birgit Heß Karriere. Das Kabinett beförderte die umstrittene Top-Juristin zur ersten Generalstaatsanwältin in Schleswig-Holstein und damit ausgerechnet an die Spitze der Behörde, die Bhakdi jetzt anklagt. Hess hatte daran keinen Anteil, weil sie ihr neues Amt wegen zwei Konkurrentenklagen bisher nicht antreten konnte. Die Klagen wurden inzwischen zwar erstinstanzlich abgewiesen, sind aber noch nicht rechtskräftig erledigt.

Bhakdi-Rede in Kiel: Verglich der Professor die Impfung mit dem Holocaust?

Bhakdi soll nicht nur per Video gehetzt haben. Die Anklage wirft dem Basis-Politiker zweitens vor, bei einer Wahlkampfveranstaltung im September in Kiel eine Rede gehalten zu haben, in der er von der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen in Zusammenhang mit einem „Endziel“ sprach. Er habe von einem zweiten Holocaust gesprochen. Dadurch sei das Schicksal von Jüdinnen und Juden unter der NS-Herrschaft verharmlost worden, befand die Generalstaatsanwaltschaft. Laut Strafgesetzbuch ist das Volksverhetzung.

Bhakdi bestreitet, sich antisemitisch geäußert zu haben und spricht von unglücklichen Formulierungen. Ob er damit durchkommt, ist fraglich, weil die Relativierung des Holocaust (etwa durch Judensterne) auf vielen Corona-Demos zum schlechten Ton gehörte. Justizexperten erwarten gleichwohl nicht, dass Bhakdi ins Gefängnis muss. Der 75-Jährige ist nicht einschlägig vorbestraft.

Prozesstermin noch offen

Einen Termin für einen Prozess gibt es noch nicht. Zunächst muss das Amtsgericht entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Läuft alles nach Plan, bekommt Bhakdi es mit der ersten Garde der Staatsanwälte in Schleswig-Holstein zu tun. Als seine Gegenspielerin steht unter anderem Oberstaatsanwältin Silke Füssinger bereit, die Antisemitismus-Beauftragte der Generalstaatsanwaltschaft.

Bhakdi war Professor für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene in Mainz. Mehrere seiner Thesen zur Covid-Pandemie wurden von Experten auch seines ehemaligen Instituts an der Uni Mainz als irreführend oder falsch eingeordnet. Sein Buch „Corona Fehlalarm?“ war eines der meistverkauften Sachbücher des Jahres 2020.

Von Ulf Christen