Weil sie die neue Lebensgefährtin ihres Ex-Partners mit Rumkugeln vergiften wollte, ist eine 39-Jährige vom Amtsgericht Schwarzenbek zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Die Frau hatte am Montag gestanden, Tabak in selbstgebackene Rumkugeln gemischt zu haben, um damit die Frau zu vergiften, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Sie sei der versuchten gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit vollendeter gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen worden. (Az.: 781 Js 34777/18)

Auch Rattengift wurde in den Kugeln gefunden

Die Rumkugeln, in denen Rattengift und Tabak gefunden wurde, hatte sie im März 2018 in Lauenburg den beiden gemeinsamen Söhnen (damals sechs und sieben Jahre alt) als Geschenk für die neue Lebensgefährtin mitgegeben.

Statt der neuen Lebensgefährtin ihres Ex-Partners hatte jedoch eine 52-jährige Bekannte, die zu dem Zeitpunkt zu Besuch war, von den Rumkugeln gegessen und erhebliche Vergiftungserscheinungen erlitten. Sie musste intensivmedizinisch im Krankenhaus behandelt werden.

Auch der Ex-Partner und Kindsvater hatte im Anschluss von den Rumkugeln probiert, sich aber umgehend erbrochen, so dass er keiner weiteren Behandlung bedurfte.

