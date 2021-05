Kiel/Kaltenkirchen

Zehn Personen konnten sich damals unverletzt aus dem brennenden Backsteingebäude im Ortszentrum retten, das trotz Großeinsatzes mehrerer Feuerwehren nahezu völlig zerstört wurde. Der Sachschaden wird auf 750.000 Euro geschätzt. Ein Bewohner, der das sich schnell ausbreitende Feuer bemerkte, alarmierte gegen 2.30 Uhr seine Mitbewohner.

Der Dauermieter einer Wohnung im Obergeschoss des wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Gastronomiebetriebs war es auch, der im Freundeskreis und gegenüber der Polizei sofort einen Tatverdacht gegen den Angeklagten äußerte. Die ehemaligen Arbeitskollegen lagen offenbar schon länger miteinander im Streit.

Kriminaltechnisch ausgewertete Chatverläufe mit wüsten Beschimpfungen und Beleidigungen legen nahe, dass es dabei auch um einen aufgebrochenen Keller, gestohlene Sachen und angezündete Garagen ging. In einer Nachricht wird der Angeklagte als „tickende Zeitbombe“ bezeichnet, die man längst hätte wegsperren müssen.

Spurenmaterial wurde in der Hose des Angeklagten gefunden

Laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft stand der Angeklagte in der Tatnacht gegen 1.45 Uhr vor der Wohnungstür des Zeugen, um ihm einen Brief zu übergeben. Aus Wut darüber, dass er nicht eingelassen wurde, soll er einen Holzunterstand an der Rückseite des Gebäudes angezündet haben. Neben Zeugenaussagen belegen Standortdaten seines Smartphones, dass er sich in Tatortnähe aufhielt.

Laut Vorwurf setzte der Angeklagte Grillanzünder als Brandbeschleuniger ein. In der Tasche seiner angesengten Sporthose stellten Kripobeamte belastendes Spurenmaterial in Krümelform sicher. Strafverteidiger Hans-Helmuth von Troilo betont jedoch, die Hände seines Mandanten seien nachweislich frei von Brandspuren gewesen. „Er bestreitet den Vorwurf“, teilte der Kieler Anwalt auf Nachfrage mit.

Ein psychiatrischer Sachverständiger soll in dem voraussichtlich viertägigen Prozess die Schuldfähigkeit des in U-Haft sitzenden Angeklagten prüfen. Der Sohn eines heroinabhängigen Paares kam als Kleinkind in eine Pflegefamilie. Er hat mehrere stationäre Psychiatrieaufenthalte in Rickling hinter sich.

26-Jähriger brach mehrere Ausbildungen ab

Nach dem frühen Drogentod des Vaters wurde der Schüler jahrelang wegen Hyperaktivität mit Ritalin behandelt. Trotz zeitweise „untragbaren Verhaltens“ schaffte er den Hauptschulabschluss, brach jedoch mehrere Ausbildungsversuche ab. Ein Jahr arbeitete er ehrenamtlich bei einer Tafel.

Auch als ungelernter Hilfsarbeiter verlor der Drogenabhängige immer wieder seinen Job, galt als „nicht teamfähig“. Zuletzt soll der von Ärzten mit Antidepressiva versorgte Mann resigniert und seine Bemühungen um Arbeit eingestellt haben. Zwei Stunden nach dem Feueralarm gab er eine Blutprobe mit 1,2 Promille ab. Neben Alkohol soll er Cannabis, Pilze und Amphetamine konsumiert haben.