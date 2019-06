Lübeck

Unter anderem erschienen eine ehemalige Psychologin, mit der die Opferschutz-Organisation zusammengearbeitet hat. Ihrer Aussage zufolge kursierten in Lübeck schon viel länger Gerüchte, dass der stadtbekannte Ex-Polizist „übergriffig“ gegenüber Frauen geworden sei.

Knapp zwei Monate lang betreute die Lübecker Psychologin Angela L. die damals hochschwangere, dreifache Mutter Dora M. Sie war – wie berichtet – Opfer häuslicher Gewalt geworden, musste aus ihrer schimmelbelasteten Wohnung in Klein Wesenberg ausziehen, hatte akute Geldsorgen. Sie suchte Hilfe bei Detlef H., dem damaligen Leiter des Weißen Ring in Lübeck.

Als „fürsorglich und väterlich“ habe Dora M. den heute 74-Jährigen bei der Therapeutin Angela L. beschrieben. Sie arbeitete seit Jahren eng mit dem Weißen Ring in der Hansestadt zusammen, war eine der „auserwählten Psychotherapeutinnen, zu denen Herr H. traumatisierte Opfer von Kriminalität geschickt hat“, berichtete die 56-Jährige am Freitag.

Detlef H. half bei der Wohnungssuche

Dora M. habe bei den Treffen mit ihr geschildert, dass H. „beherzt und hilfreich zugepackt“ habe, der Mutter Umzugskartons vorbeibrachte, ihr geholfen hatte, eine neue Wohnung zu finden. „Erst bei unserem letzten Treffen im Juni 2016 fragte sie mich, ob sie mir noch etwas erzählen dürfe“, sagte Therapeutin L. und bekam etwas zu hören, „wobei mir innerlich die Kinnlade runterfiel“. Der Opferschützer habe Dora M. vorgeschlagen, in Hamburg als Escort-Dame zu arbeiten. „Er soll gesagt haben, dass sie so am Abend 700 bis 1000 Euro verdienen könne“, berichtete die Psychotherapeutin.

Doch obwohl ihre Patientin sie um Hilfe bat, unternahm Angela L. nichts. Vor Gericht sagte sie: „Ich habe Frau M. geraten, sich an die Polizei und den Frauen-Notruf zu wenden.“ Als Einzelperson hätte sie nichts ausrichten können.

Weißer Ring erkundigte sich bei der Psychologin

H. ist in der Stadt bekannt und als ehemaliger Polizist und Gewerkschafts-Funktionär gut vernetzt. Ende 2016 sei die Therapeutin dann von einem Mitarbeiter des Rathauses gefragt worden, ob sie H. kenne. „Er sagte mir, dass es die Spatzen von den Dächern pfeifen würden, dass H. in seiner Rolle als Leiter des Weißen Ring bei Frauen übergriffig geworden sei.“ Unternommen habe sie nichts – die Schweigepflicht habe dies verhindert. Allerdings: Auch in ihrem Bericht über die Treffen mit Dora M., den sie für den Weißen Ring in Mainz verfasste, habe sie die Vorwürfe gegen H. nicht erwähnt. Erst ein Jahr später, im Dezember 2017, als sie einen Anruf der Opferschutz-Organisation bekam und gefragt wurde, ob sie mal etwas „in Sachen H.“ gehört habe, berichtete sie über ihre Erkenntnisse.

Lesen Sie auch: Detlef H. weist Vorwürfe zurück

Der Prozess wird am 4. Juli fortgesetzt. Dann soll darüber entschieden werden, ob weitere Zeugen geladen werden sollen. Möglicherweise muss auch die Ehefrau von H. in den Zeugenstand. Da Dora M. sich im Verfahren nicht mehr daran erinnern konnte, welche Unterwäsche der 74-Jährige an dem besagten Tag getragen hatte, bei der Polizeivernehmung aber von weißer Feinripp-Wäsche gesprochen hatte, will Verteidiger Oliver Dedow nun Renate H. hören.