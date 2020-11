Paukenschlag am Ende des Prozesses um mehrere Kopfschüsse auf einen 33-jährigen Armenier in Eckernförde: Zwei Tage vor der Urteilsverkündung nahm die Polizei in Lübeck den mutmaßlichen Revolverschützen fest. Der Landsmann des Angeklagten sitzt seitdem in U-Haft.