Kiel

Am ersten Prozesstag in der Verhandlung gegen einen 41-jährigen Möbelpacker aus Rendsburg wurden am Mittwochvormittag vor dem Landgericht Kiel grausame Details zu den ihm zur Last gelegten Taten öffentlich. Demnach soll er laut Staatsanwaltschaft im August 2018 eine Prostituierte zu sich nach Rendsburg bestellt haben, diese in seiner Wohnung gefesselt und mit einem scharfen Gegenstand erstochen haben. Die Leiche habe er auf einem Dachboden versteckt, wo sie zwei Jahre später von der Polizei gefunden wurde.

Eine weitere Frau habe er im September 2020 in ihrer Wohnung in Rendsburg ebenfalls gefesselt und mit einer Sektflasche erschlagen. Beiden Opfern habe der Angeklagte zudem eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und diese jeweils äußerst brutal festgezurrt. Laut Staatsanwaltschaft handelte er aus Habgier, heimtückisch und zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Bisher schweigt der Angeklagte und ließ über seinen Anwalt mitteilen, dass er sich auch im Prozess nicht zu den Taten äußern wolle.

Vor Gericht kam auch die verpatzte Durchsuchungsaktion der Polizei zur Sprache

Am ersten Verhandlungstag sagten neben Freunden des zweiten Opfers, die die damals 40-Jährige tot in ihrer Rendsburger Wohnung fanden, auch ermittelnde Polizeibeamte aus. Dabei kam auch eine offenbar verpatzte Durchsuchungsaktion der Polizei zur Sprache. Diese hatte bereits im Februar 2019 die Wohnung des Verdächtigen auf Hinweise nach einer damals 26-jährigen Frau aus Geesthacht durchsucht und die Leiche der Vermissten auf dem Dachboden übersehen.

Vor Gericht wurde nun der Polizeibeamte befragt, der die Aktion damals leitete. Damals habe man dem Verdächtigen geglaubt, dass er keinen Keller und keinen Dachboden in dem von ihm bewohnten Mehrfamilienhaus nutze. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich anderthalb Jahre später nach dem Fund der Leiche herausstellte.

Anwältin des zweiten Opfers glaubt, dass sein Tod verhindert hätte werden können

Rechtsanwalt Atilla Aykaç, der die Angehörigen des zweiten Opfers in der Nebenklage vertritt, kündigte an, dieses Thema möglicherweise in einem Nachfolgeprozess zu beleuchten. Denn: Hätte die Polizei damals sauber durchsucht, „hätte heute nur ein Mord verhandelt werden müssen“, so Aykaç. „Für meine Mandanten ist das eine Katastrophe.“

Für den Prozess unter dem Vorsitz von Richter Jörg Brommann sind zwölf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird für den 10. September erwartet.