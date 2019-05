Schleswig-Holstein Schüsse in Bargteheide - Verteidigung bezweifelt Mordabsicht Der Angeklagte soll 2016 in Bargteheide seine Ex-Freundin heimtückisch erschossen haben. Für den Staatsanwalt ein klarer Mord. Der Verteidiger geht von fahrlässiger Tötung oder Totschlag aus.

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Todesschützen von Bargteheide wegen Mordes an seiner Ex-Freundin wird am 27.05.2019 in Lübeck fortgesetzt. Er soll im August 2016 seine ehemalige Lebensgefährtin in einen Hinterhalt gelockt und mit drei Schüssen getötet haben. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa