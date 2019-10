Drogengeschäfte aus der Psychiatrie?

Autofahrer müssen sich am Dienstag, 22. Oktober 2019, auf Verkehrsbehinderungen in weiten Teilen von Schleswig-Holstein einstellen. Die Bewegung "Land schafft Verbindung - Wir rufen zu Tisch" hat am Vormittag zu Sternfahrten aufgerufen. Ziel ist der Willy-Brandt-Platz in Rendsburg.