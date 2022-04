Kiel/Wahlstedt

Vielleicht lief es anfangs einfach zu glatt für den Täter: Ermutigt vom schnellen Erfolg, einem Bankkunden direkt am Geldautomaten mit vorgehaltener Pistole 600 Euro abzupressen, ließ er sich auf zwei weitere Raubüberfälle ein. Doch dann ging alles schief. Am Ende gelang es dem dritten Opfer sogar, den Täter mithilfe von zwei weiteren Zeugen festzuhalten.

Seit Mittwoch muss sich ein 27-jähriger Mann aus Wahlstedt wegen dreier Vorfälle im Tatzeitraum 15. Oktober bis 15. November 2021 vor dem Kieler Landgericht verantworten. Der Angeklagte ist hoch verschuldet und vorbestraft. Er hatte diverse Ausbildungen und Jobs abgebrochen, bevor er auf die schiefe Bahn geriet. Für den nächsten Verhandlungstag kündigte er über seinen Verteidiger ein Geständnis an.

„Wenn ich die Polizei rufe, wollte er mich umbringen“

Zum Prozessauftakt schilderte ein 20-jähriger Zeuge seine Begegnung mit dem Täter am Geldautomaten. Eigentlich wollte der große, kräftige Berufskraftfahrer abends in der Raiffeisenbank-Filiale „An der Eiche“ nur eine kleinere Summe abheben. Er denkt sich nichts dabei, als er draußen einen blonden Mann in Jeans und Bomberjacke vor dem Eingang herumstehen sieht.

„Da kam er plötzlich von hinten mit Maske und Pistole und wollte 1000 Euro“, so der Zeuge weiter. „Als ich sagte, so viel Geld habe ich nicht, wollte er meinen Kontostand sehen.“ Als der Täter erkennt, dass nur 690 Euro verfügbar sind, fordert er 600 Euro. Der Bankkunde hebt die Summe ab und übergibt sie dem Angeklagten, den er später im Gerichtssaal wiederzuerkennen glaubt. „Wenn ich die Polizei rufe, wollte er mich umbringen“, habe der Bewaffnete gedroht.

Bankkundin (47) hält ihre Tasche fest und schlägt Räuber in die Flucht

Der zweite Raubversuch des Täters nach derselben Masche misslingt. Die 47-jährige Wahlstedterin, die er am 10. November in einer Sparkassenfiliale am Markt ebenfalls gegen 20 Uhr mit einer Schusswaffe bedroht, verweigert entschlossen die Herausgabe von Bargeld. Nun zerrt der Maskierte mit der Sonnenbrille an ihrer Handtasche. Und scheitert erneut am Widerstand der couragierten Zeugin, die ihr Eigentum festhält.

Der Täter lässt von der wehrhaften Frau ab und flüchtet ohne Beute. Fünf Tage später misslingt ihm der dritte Überfall trotz veränderter Strategie noch gründlicher. Diesmal hat der Angeklagte Kontakt mit einem 34-Jährigen aus Kaltenkirchen aufgenommen, der über Ebay-Kleinanzeigen ein hochwertiges Smartphone für 750 Euro anbot. Er täuscht Kaufinteresse vor und lotst den Handybesitzer nach Wahlstedt vor die Raiffeisenfiliale.

Angeklagter täuschte Kaufinteresse an Handy vor

Hier tut er so, als wolle er am Geldautomaten die Kaufsumme abheben, verspricht dem Zeugen sogar zusätzlich 50 Euro Spritgeld für die lange Anfahrt. Nach dem Verlassen der Filiale tritt der Angeklagte an das Fahrzeug des wartenden Verkäufers heran, hält ihm durch das geöffnete Seitenfenster die Schusswaffe vor die Nase und fordert zwei Handys.

Drei Verfolger überwältigen den flüchtenden Täter

Doch der Zeuge aus Kaltenkirchen wirft seine beiden Smartphones in ein Gebüsch und ruft laut um Hilfe. Zwei junge Männer steigen aus ihrem Pkw und helfen dem Überfallenen bei der Verfolgung des Täters. Auf einem Schulhof können die drei Verfolger ihn stellen und zu Boden bringen. Die Tatwaffe hat der Angeklagte vorher in einer Hecke versteckt. Er wird festgehalten, bis die Polizei eintrifft.

Am nächsten Tag erließ ein Richter am Amtsgericht Bad Segeberg Haftbefehl. Für den am Mittwoch eröffneten Prozess am Landgericht Kiel hat die 5. Strafkammer zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Nachdem ein Verständigungsgespräch zwischen den Prozessbeteiligten ohne Ergebnis blieb, wird ein Urteil frühestens Mitte Mai erwartet.