Kiel

Schwänzer ist nicht gleich Schwänzer. Das macht Bildungsministerin Karin Prien (CDU) in ihrem neuen Konzept zu Schulabsentismus deutlich. Es gebe Schülerinnen und Schüler, die zwar stundenweise ihrer Klasse fernblieben, das Ministerium nennt das Unterrichtsabsentismus. Das seien zwar „Risikomarker“. Weil sich die Kinder oder Jugendlichen aber nicht ganz von Schule verabschiedet haben, könnten sie dort noch durch Pädagogen erreicht werden. Von Schulabsentismus spricht die Ministerin erst dann, wenn sie ganz fernbleiben.

Die Gründe für das Schwänzen seien vielschichtig. „Das reicht von Verweigerung staatlicher Strukturen über Belastungen und Überforderungen von Eltern bis hin zu psychischen Belastungen der Kinder und Jugendlichen“, so Prien. Schulen müssten möglichst schnell reagieren, wenn sie bemerken, dass sich Schülerinnen und Schüler zu entziehen beginnen.

Trennungsängste können ein Grund für Schulabsentismus sein

Laut Manuel Munz vom Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP) in Kiel gibt es drei Kategorien von Ängsten, die häufig zu Schulabsentismus führen. „Wir haben es zum einen mit nicht in der Schule begründeten Ängsten zu tun. Das sind oft Trennungsängste, die häufiger bei jüngeren Kindern vorkommen“, so der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Sie haben das Gefühl, dass sie nicht ohne ihre Eltern in der Schule sein können, weil Mama oder Papa etwas passieren könnte, wenn sie nicht zu Hause sind.“

Zum anderen hätten Schülerinnen und Schüler mit Leistungsdruck und sozialen Ängsten zu kämpfen. „Sie trauen sich zum Beispiel nicht mehr, sich zu melden, weil sie das Kichern der Klasse befürchten.“ Um solche Situationen zu vermeiden, bleiben sie der Schule lieber fern oder verlassen mit körperlichen Symptomen wie Kopf- oder Bauchschmerzen den Unterricht.

Jugendpsychiater empfiehlt, schnell Hilfe einzuschalten

„Sobald daraus mehrere Tage werden, ist bereits ein vulnerabler Punkt erreicht“, sagt Munz. Aus seiner Sicht ist es wichtig, sich dann möglichst schnell Hilfe zu holen. Das ZIP bietet etwa eine Spezialsprechstunde für Schulvermeider an, bei der betroffene Kinder kurzfristig einen Termin bekommen können. „Mit jedem Tag mehr, den ich nicht zur Schule gegangen bin, wird es schwieriger, es wieder zurück zu schaffen.“

Es helfe nicht, die Kinder in Watte zu packen und sie einfach zu Hause zu behalten. „Eltern können ihnen zurückspiegeln, dass sie verstehen, dass es Situationen gibt, die Ängste auslösen und sie ähnliche Situationen kennen, die ihnen unangenehm, aber doch bewältigbar sind.“ In der Therapie gehe es darum, Ängste klar zu benennen und den Kindern das Rüstzeug mitzugeben, sich diesen zu stellen.

Pandemie vereinfachte Vermeidungsverhalten

„Die Pandemie war für Kinder, die schon sozialängstliche Gedanken in sich trugen, ein Katalysator. Der Distanzunterricht hat ihnen ermöglicht, sozialer Interaktion aus dem Weg zu gehen und ihr Vermeidungsverhalten zu pflegen. In Videokonferenzen konnten sie einfach die Kamera ausschalten“, sagt Munz. Nach dem Lockdown habe es in der kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanz einen Schwung von Schulabsenten gegeben. Auch andere psychische Erkrankungen wie Depressionen können ein Grund dafür sein, dass Kinder keinen regelmäßigen Schulbesuch schaffen.

Von „problematischer“ Fehlzeit spricht das Ministerium ab elf Tagen, als „gravierend“ werden mehr als 21 Tage und als „massiv“ über 40 Tage bezeichnet. Wenn die Schwelle von 20 Tagen überschritten ist, soll mit rechtlichen Mitteln wie Zwangsgeld oder als „ultima ratio“ mit der Polizei durchgegriffen werden.

Vater aus SH fordert Verbesserung des Systems Schule

Volker Nötzold vom Landeselternbeirat der Grund- und Förderschulen findet den Duktus des Ministeriums „sehr defizitorientiert“ den Kindern und ihren Elternhäusern gegenüber.

Die Gründe für das Fernbleiben könnten auch am System Schule selbst liegen. Als Beispiel nennt er gescheiterte Inklusion, weil etwa das Unterrichtssetting mit permanenten Verwarnungen nicht zu einem Kind mit ADHS passe und dieses sich dann zurückziehe. Statt das Umfeld für Schülerinnen und Schüler angenehmer zu machen und Ursachen für Absentismus zu bekämpfen, werde aber „die Keule“ rausgeholt, kritisiert der Vater. Ihm fehlen spezifische Schritte zur Prävention im Konzept.