Kiel

Während die bundespolitische Debatte um eine Legalisierung von Cannabis mit einer möglichen rot-grün-gelben Regierung an Fahrt aufgenommen hat, wirft ein Vorfall in Lütjenburg die Frage auf, wie hoch das Risiko ist, dass Konsumenten infolge von Psychosen zu gefährlichen Tätern werden. Der 24-Jährige, der dort am Wochenende einen Mann mit einem Messer angriff, soll der Droge stark verfallen gewesen sein.

Gegner einer Cannabis-Legalisierung wie die Polizeigewerkschaften warnen vor einer Verharmlosung der Droge. Befürworter wünschen sich eine Entkriminalisierung und führen als Argument gern an, dass Alkohol trotz Suchtpotenzial und Gesundheitsschädlichkeit auch erlaubt ist.

Cannabis-Konsum mindert Gedächtnisleistung

„Rein medizinisch betrachtet, ist Alkohol die giftigere Substanz, weil sie Körper und Gehirn globaler angreift. Das heißt aber nicht, dass Cannabis harmlos wäre“, sagt Jakob Martin Koch vom Kieler Zentrum für Integrative Psychiatrie. Der Konsum führe zu kognitiven Folgestörungen. Das heißt, dass die Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsleistung durch das Kiffen vermindert werde.

„Wir beobachten zudem ein sogenanntes amotivationales Syndrom, es ist gekennzeichnet von Antriebslosigkeit und Gleichgültigkeit“, so der Facharzt für Psychiatrie. Unter Medizinern sei die Frage noch nicht abschließend geklärt, ob dies lang anhaltende Beeinträchtigungen sind oder ein Zustand, der nur anhalte, solange Cannabis konsumiert werde. „Gerade Jugendliche verpassen dadurch vieles in der entscheidenden Lebensphase und ihnen gehen Reifungseffekte verloren“, so Koch.

Wahrscheinlichkeit für Entstehung von Psychosen steigt

Unter Kiffern gebe es eine Häufung depressiver Erkrankungen und Angststörungen, und es entwickelten sich Psychosen. „Wer eine gewisse Vulnerabilität dafür hat, bei dem erhöht Cannabis das Risiko dafür, dass Psychosen ausbrechen“, so Koch. Die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhe sich schon bei gelegentlichem Konsum etwas. Intensität und Dauer spielten aber eine maßgebliche Rolle. „Bei regelmäßigem Konsum erhöht sich die Wahrscheinlichkeit um das 3,5-Fache.“

Eine Einweisung gegen den Willen eines Patienten ist nach dem Gesetz zur Hilfe und Unterbringung von Menschen mit Hilfebedarf infolge psychischer Störungen nur möglich, wenn eine akute und erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt und die Gefahr nicht anders abgewendet werden kann.

Koch: Nur kleine Gruppe von Psychose-Patienten begeht Gewalttaten

„Der überwiegende Teil von Menschen mit psychotischen Erkrankungen ist aber nicht gefährlich“, betont Koch. „Es ist nur eine kleine Gruppe von Patienten, die Gewalttaten begehen. Sie tun dies meist aus einem Gefühl des Bedrohtseins hinaus. Sie versuchen sich dann vielleicht zu verteidigen, weil sie sich verfolgt fühlen.“

Seit den 90er Jahren habe sich nicht nur das Einstiegsalter reduziert, so Koch. Der Anteil an Tetrahydrocannabinol (kurz THC, der hauptsächlich rauschbewirkende Bestandteil der Hanfpflanze) habe sich durch Züchtung und veränderte Anbaubedingungen in jener Zeit auch erhöht. „Die Potenz der Produkte ist höher geworden.“

Eine klug gemachte Legalisierung könnte insgesamt mehr Vor- als Nachteile bringen, glaubt Koch. „Aber daraus darf nicht die Schlussfolgerung entstehen, dass Cannabis harmlos wäre.“ Die Abgabe müsse unter guter Kontrolle stehen.

Berater rät zu Gespräch, in dem Eltern ihre Sorgen formulieren

Wenn Eltern merken, dass ihr Kind gekifft hat, etwa am Geruch, sollten sie das grundsätzlich ansprechen, rät Leif Höper vom Suchthilfezentrum Kiel. „Es bringt allerdings wenig, das voller Wut oder in dem Moment zu tun, in dem der Jugendliche noch berauscht ist.“ Stattdessen sollten Eltern lieber in Ruhe zum Gespräch einladen und möglichst ohne Schuldzuweisungen ihre Sorgen formulieren. Ratsam sei es sich dafür vorher über die Droge zu informieren, damit Eltern einen klaren mit Informationen unterfütterten Standpunkt vertreten können.

„Eltern sollten die Frage stellen: Warum geht es meinem Kind nicht gut?“, sagt der Suchtberater. Oft steckten ganz andere Probleme innerhalb der Familie, in der Schule oder im Freundeskreis dahinter. Nicht jeder Cannabis-Konsum sei zwangsläufig problematisch. Entscheidend sei zu beobachten, ob eine grundlegende Änderung im Verhalten stattfinde. „Oft gehen die Schulleistungen rapide in den Keller. Jahrelange Freundschaften und Interessen werden aufgegeben bis hin zur Teilnahmslosigkeit.“