Die vergangenen zwei Jahre standen stark unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Das hat viele Menschen in Schleswig-Holstein psychisch belastet. Woran liegt das genau? Warum sind Frauen häufiger betroffen? Bei welchen Signalen soll man zum Arzt – und was hilft? Die psychologische Psychotherapeutin Dr. Maria Lehnung aus Eckernförde nennt Erklärungsansätze.

Frau Dr. Lehnung, Sie haben den Psychreport der DAK gelesen. Was fällt Ihnen dabei auf?

Dr. Maria LehnungEs wird klar, dass wir in 2021 eine deutliche Zunahme von Depressionen hatten.

Ist die Pandemie mit ihren Auswirkungen für Sie ein schlüssiger Grund für diese Zunahme?

Die Pandemie kommt sicher als ein wichtiger Faktor in Betracht. Denn mit den Lockdown-Maßnahmen ging ein Kontaktverlust einher. Das halte ich für eine ganz wesentliche Komponente, das habe ich auch bei meinen Klienten gesehen. Die Menschen fühlen sich sowieso schon einsamer. Wenn Kontaktbeschränkungen dazu kommen, ist so etwas depressionsfördernd. Dazu kommt, dass viele schöne Dinge nicht oder nur eingeschränkt möglich waren: Fitnessstudio, Konzerte, Urlaub, Kino, Restaurant. Das sind aber die Dinge, die Farbe ins Leben bringen. Wenn gar keine Farbe mehr da ist, kann es ganz schnell grau werden.

Kann man denn sagen, dass die Auswirkungen der Pandemie selbst Depressionen ausgelöst haben?

Belastende Ereignisse rufen Depressionen hervor. Die letzten zwei Jahre waren für viele Menschen sehr belastend. Eine Depression selbst kommt nicht von heute auf morgen, sondern entsteht meist durch eine Summe von Belastungen. Oft frage ich meine Patienten: Welches herausragende Ereignis hat das Fass zum Überlaufen gebracht? Ich höre dann von Konflikten, im Beruf oder in der Familie, die auch durch die zusätzliche Enge während der Pandemie entstanden sind. Grundsätzlich kann der Mensch viel abfedern. Er hat, ähnlich wie sein körperliches Immunsystem, ein inneres psychisches Selbstheilungssystem. Aber manchmal ist dies überfordert. Und dann kann es zu depressiven Symptomen kommen.

Bei welchen Symptomen sollten denn die Alarmglocken läuten?

Wenn man länger als zwei Wochen sehr niedergeschlagen ist, keinen Appetit hat, nicht mehr schlafen kann, sich nicht konzentrieren kann, zu nichts mehr Lust und keinen Antrieb hat, dann sollte man sich die Frage stellen: Bin ich vielleicht depressiv? Eine wirkliche Depression gehört behandelt.

Wie lässt sich eine Depression sinnvoll behandeln?

Eine ambulante Psychotherapie kann sehr erfolgversprechend sein, in schweren Fällen eventuell kombiniert mit Medikamenten wie Antidepressiva. Die Wartezeit auf einen Therapieplatz ist allerdings lang, zurzeit etwa sechs Monate. In Schleswig-Holstein gibt es zu wenige Psychotherapeuten. Als akuter Notfall kann man sich in größeren Städten an psychiatrische Ambulanzen wenden. Helfen können auch Selbsthilfegruppen oder eine Videoberatung.

Warum, glauben Sie, sind Frauen häufiger wegen psychischer Probleme krankgeschrieben?

Bei Frauen denke ich, dass sie möglicherweise besonders in der Pandemie wegen zusätzlicher Belastungen in der Familie betroffen sind, etwa weil Schule oder Kita ausfielen. Generell kommen Frauen eher in die Therapie und suchen sich Hilfe, bei Männern dauert es länger, die haben öfter mit Alkoholproblemen zu kämpfen.

Warum dauert es so lange, bis ein Arbeitnehmer mit psychischer Erkrankung wieder arbeitsfähig ist?

Eine Erkrankung wie eine Depression ist nicht von heute auf morgen vorbei, sie ist ja auch nicht über Nacht entstanden. Das dauert, auch wenn nicht alle meiner Klienten arbeitsunfähig sind. Die Depression ist keine unheilbare Krankheit. Deswegen kommt es auf eine gute Behandlung an.