Kiel

Die Zahl der ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die in Deutschland Schutz suchen, ist erneut deutlich gestiegen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums registrierte die Bundespolizei bis Sonntag bereits 37.786 geflüchtete Ukrainer – und damit fast 10.000 mehr als am Vortag.

Der Bund habe die Länder darüber informiert, dass die Zahl der Flüchtlinge spürbar ansteigen wird, sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Sonnabend. Sie erwarte in der kommenden Woche die Ankunft von mehreren hundert Schutzsuchenden.

Seit Beginn des Krieges hat das Landesamt für Zuwanderung bislang 194 geflüchtete Menschen aus der Ukraine im Land registriert. Die Innenministerin rechnet damit, die nächsten Tage weitere 500 Ukrainerinnen und Ukrainer unterzubringen.

Kapazitäten in der Landesunterkunft in Bad Segeberg werden erweitert

„Wir sind darauf vorbereitet“, sagte Sütterlin-Waack. Ich habe mir ja bereits die Landesunterkunft in Bad Segeberg angesehen. Wir erweitern die Kapazitäten, damit wir dort bis zu 600 Menschen erst einmal eine Zuflucht geben können. Weitere Schritte klären wir derzeit ab.“

Auch in Hamburg sind am Wochenende hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Am Freitag und Sonnabend seien jeweils rund 700 bis 750 Geflüchtete am Ankunftszentrum in Rahlstedt angekommen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde. Auch am Sonntag wurde demnach mit mehreren Hundert Ankommenden gerechnet.

Da das Ankunftszentrum sehr voll ist, bittet die Stadt Hamburg Schutzsuchende, die privat unterkommen können und nicht durch die Behörden untergebracht werden müssen, sich erst in den kommenden Tagen wegen ihrer Anmeldung an das Zentrum zu wenden. „Es gibt dadurch keine Nachteile“, schreibt die Stadt auf ihren Internetseiten.

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR schon rund 1,5 Million Menschen geflohen. „Dies ist nun die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg“, teilte die Organisation am Sonntag auf Twitter mit.

Innenministerin rät von unkoordinierten Abholaktionen an der ukrainische Grenze ab

Sütterlin-Waack appelliert derweil an alle Schleswig-Holsteiner, „nicht eigenständig an die ukrainische Grenze zu fahren“. Diese Eigeninitiative würde koordinierte Hilfsaktionen erschweren. Die Innenministerin weist zudem darauf hin, dass ein privat organisierter, ungezielter Transport Geflüchteter von der ukrainischen Grenze auch Menschen betreffen kann, die unter Umständen gar nicht nach Deutschland einreisen dürfen. „Eine direkte Unterstützung der Flüchtlinge in Schleswig-Holstein in den Städten und Gemeinden in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten sei viel wichtiger“, so die Ministerin.

Landesweit sollen Geflüchtete auch in den Arbeitsmarkt integriert werden. Arbeitsstaatssekretär Dr. Thilo Rohlfs teilte am Sonnabend in Kiel mit, sein Ministerium werde in Schleswig-Holstein für die kommenden sechs Jahre 14 Hilfsprojekte mit insgesamt 6,3 Millionen Euro fördern. Dabei sollen arbeitslose und langzeitarbeitslose Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund schrittweise und unter Berücksichtigung ihrer Potenziale auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen.

Hunderte Menschen beteiligen sich in SH an Friedensdemonstrationen

Unterdessen haben am Wochenende Hunderte Menschen an verschiedenen Orten auch in Schleswig-Holstein für Frieden in der Ukraine demonstriert. In Elmshorn versammelten sich vorläufigen Zahlen der Polizei zufolge am Sonntag bis zu 1500 Menschen, auf der Hochseeinsel Helgoland setzten etwa 200 Demonstranten ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Außerdem gab es unter anderem in Pinneberg, Kiel, Neumünster und Laboe am Wochenende Demonstrationen und Mahnwachen.

Am Sonntagabend wollen in Lübeck Greenpeace-Ehrenamtliche ein leuchtendes Zeichen gegen den Angriffskrieg der russischen Regierung und für eine friedliche Lösung des Konfliktes setzen. Es sollten Hunderte Kerzen in Form eines Peace-Zeichens aufgestellt werden.

Von KN-online/dpa