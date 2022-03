Kiel

Der russische Tanker „VF Tanker 11“ kam voll beladen: Mit fast 6000 Tonnen Öl aus St. Petersburg passierte das Schiff den Nord-Ostsee-Kanal. Ziel ist ein Tanklager in Hamburg. Zwar musste der russische Tanker in Kiel zehn Stunden warten, durfte dann aber unbehelligt den Kanal passieren.

Weder die Bundespolizei noch das Bundesverkehrsministerium können dem Schiff die Nutzung des Nord-Ostsee-Kanals verwehren. Die Erklärung liefert das Außenministerium in Berlin.

In den Hoheitsgewässern, dem Küstenmeer, gilt nämlich das Recht der friedlichen Durchfahrt für Handelsschiffe jeder Flagge. „ Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982 schränkt die Hoheitsrechte des Küstenstaates hinsichtlich der Schifffahrt ein, indem es das Recht auf friedliche Durchfahrt vorsieht“, heißt es beim Auswärtigen Amt.

Regelwerk für Seewasserstraßen wie den Nord-Ostsee-Kanal ist kompliziert

Danach dürfen Schiffe anderer Flaggenstaaten auch das deutsche Küstenmeer und internationale Seewasserstraßen wie den Nord-Ostsee-Kanal ohne Genehmigung zügig und ohne Unterbrechung durchqueren. „Der Küstenstaat darf Regelungen über die Art und Weise friedlicher Durchfahrt erlassen, beispielsweise bestimmte Schifffahrtswege festlegen, an die sich durchfahrende Schiffe halten müssen“, so das Regelwerk.

Im Fall des Nord-Ostsee-Kanals bedeutet das die Auferlegung einer Pflicht zur Annahme von Seelotsen und Kanalsteuerern sowie die Entrichtung von Befahrungsabgaben und das Vorschreiben des zu nutzenden Weges.

Ein grundsätzliches Verbot zur Benutzung des Kanals hat es in der 127-jährigen Geschichte nur während der Weltkriege gegeben. Selbst in der Hochphase des „Kalten Kriegs“ durften Frachter aus der DDR, Polen und der Sowjetunion mit Rüstungsgütern für kommunistische Staaten in Afrika und Südostasien den Kanal passieren.

Kontrollen von Schiffen nur bei Havarien

Kontrollen der Schiffe sind nur nach Havarien oder auf Basis von Resolutionen der Vereinten Nationen erlaubt. Deshalb waren bis vor etwa zehn Jahren auch noch Schiffe aus Nordkorea im Nord-Ostsee-Kanal zu sehen.

Seit dem Wochenende haben sechs Schiffe unter russischer Flagge den Nord-Ostsee-Kanal passiert. Die „VF Tanker 11“ fährt russisches Öl aus St. Petersburg für Öllager in Westeuropa. Der Frachter „Pola Anatolia“ brachte Stückgut aus Ijmuiden nach Kaliningrad. Der Frachter „Eseniya“ kam mit Holz aus Riga nach Bremen. Auch diese Schiff passierten den Kanal ohne Probleme.

Abrechnung der Gebühren für die NOK-Passage per Barzahlung

Ein größeres Problem ist seit Montag die Abrechnung der Gebühren der Passage. Da viele Banken in Russland derzeit vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten sind, bleibt den Reedereien in Kiel oder Brunsbüttel nur die Bezahlung über befreundete Banken in der EU – oder eben Barzahlung.

Bei den Schiffsmaklereien am Kanal ist man auch auf Barzahlung eingestellt. Die notwendige Erfahrung gibt es von anderen Krisen. Fast jedes Schiff hat ohnehin größere Mengen Bargeld im Schiffstresor an Bord.

Anders sieht die Lage bei den Schiffen staatlicher Institutionen aus. So brauchen Schiffe der russischen Behörden und der Marine für das Einlaufen in die deutschen Hoheitsgewässer eine diplomatische Freigabe, die 14 Tage vor dem Einlaufen beantragt werden muss.

Diese Freigaben werden für Marineschiffe Russlands bereits seit der Besetzung der Krim 2014 nicht mehr erteilt. Deshalb kommt auch trotz wiederholter Einladung der Stadt Kiel kein Marineschiff Russlands zur Kieler Woche.