Putins Krieg in der Ukraine - Fragen an die Psychologin Dr. Maria Lehnung: Was hilft gegen meine Angst?

Angst blockiert das rationale Denken: Die Trauma-Expertin Dr. Maria Lehnung rät angesichts täglich neuer Schreckensnachrichten aus der Ukraine, möglichst sein normales Leben weiterzuführen. Zugleich empfiehlt sie Schleswig-Holstein dringend eine psychologische Akutversorgung der Flüchtlinge.