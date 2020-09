Kiel

Der Corona-Fall wurde am Freitag bekannt. "Ein Soldat des Kommandos wurde positiv auf Covid19 getestet. Er und 20 weitere Kameraden seiner Kohorte befinden sich jetzt in häuslicher Isolation", so ein Sprecher der Bundeswehr am Sonntag.

Der betroffene Soldat gehört zur Kommandantur des Truppenübungsplatzes. Wie bei solchen Fällen vorgesehen, ging mit dem Soldaten die gesamte Kohorte in Isolation.

Corona-Infektion in Putlos: Bundeswehr startete Kontaktverfolgung

"Die Bundeswehr hat sofort eine Kontaktverfolgung vorgenommen. Es gab aber bislang keine weiteren positiven Fälle in dem Bereich", so der Sprecher weiter.

Zum Dienstgrad des betroffenen Soldaten und zum Ort der Ansteckung werden aus Gründen des Datenschutzes keine Angaben gemacht.

Die Bundeswehr hat für den Tagesbetrieb die Einheiten in Kohorten aufgeteilt. So ist immer nur eine Kohorte am Dienstort. Die andere Kohorte ist räumlich getrennt im Stützpunkt oder sie arbeitet im Homeoffice.

Marine: Zuvor ein Corona-Fall in Kiel

Bei der Bundeswehr in Schleswig-Holstein hatte es zu Beginn der Pandemie einen Covid19-Fall auf einem Tender der Marine in Kiel gegeben.

Danach gab es nur noch verschiedene Verdachtsfälle bei Einheiten im Land.

