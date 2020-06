Nach der Einreise 14 Tage Quarantäne?

Kiel

Als die „Stena Scandinavica“ am Dienstagmorgen um kurz nach 9 Uhr am Schwedenkai in Kiel festmacht, herrscht nur mäßiger Betrieb auf dem Parkplatz vor dem Fähranleger. Eine Handvoll Autos und ein Dutzend Lastwagen stehen auf den Parkplatz, vor dem Eingang warten ein Taxi und zwei Männer mit einem Porsche auf dem Anhänger.

Besondere Vorkehrungen für die Quarantäne, die Passagiere aus Schweden in Schleswig-Holstein erwartet, sind jedoch nicht zu erkennen. Denn es hat sich etwas verändert: Seit Neuestem meldet das Robert-Koch-Institut für das skandinavische Land mehr als 50 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner. Deswegen greift ein Passus in der Landesverordnung, der eine Quarantäne vorsieht, unabhängig davon, ob Symptome auftreten oder nicht. Bis dato galt dieser nur für Reisende aus den meisten Nicht-EU-Ländern.

Quarantäne-Regelung gilt bundesweit

Dirk Hundertmark, Sprecher des Innenministeriums, sagt: „Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in ihre eigene Häuslichkeit zu begeben.“ Davon betroffen sind nicht nur Schleswig-Holsteiner, denn die entsprechende Regelung gilt nach einem Beschluss der Innenminister und der Chefs der Staatskanzleien in ähnlicher Form in allen Bundesländern, so Hundertmark.

Im Regelfall müssen sich die Reisenden deswegen an ihrem Erst- oder Zweitwohnsitz für 14 Tage selbst isolieren und das vor Ort zuständige Gesundheitsamt über ihre Rückkehr und eventuell auftretende Krankheitszeichen informieren. In dieser Zeit dürfen sie das Haus nicht verlassen und nur Besucher aus dem eigenen Haushalt empfangen.

Reise durch Schleswig-Holstein nur auf direktem Weg

Wer in einem anderen Bundesland wohnt, muss sich auf direktem Weg an seine dortige Wohnadresse begeben. Vergleichbares gilt für Ausländer: Sie müssen direkt ihren Zielort in einem anderen Land ansteuern, unterliegen mit dem Grenzübertritt dann den dortigen Regelungen. Pech hat auch, wer nur über Schweden einreist: Auch für ihn gilt die Quarantäne.

Ausnahmen gibt nur es für Menschen, die beruflich bedingt – zum Beispiel zum Warentransport – die Grenze überschreiten oder zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems benötigt werden, so das Innenministerium.

Passagiere sind ahnungslos

Bei den Einreisenden angekommen ist diese Regelung offenbar nicht. Auf die Quarantäne angesprochen, zeigen sich Passagiere, die das Terminal zu Fuß verlassen, sowohl überrascht als auch unbeeindruckt. „Ich weiß davon nichts“, sagt eine deutsche Reisende, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie sei nur über Schweden eingereist und gehe davon aus, dass die Quarantäne nicht auf sie zutreffe.

Ähnlich ist die Situation bei den Autofahrern. Sie verlassen die Fähre zwar unter den Augen dreier Bundespolizisten, näher kontrolliert werden die Fahrzeuge in diesem Moment jedoch nicht.

Kiel setzt auf Eigenverantwortung der Bürger

Fehlende Kontrollen begründet die Stadt folgendermaßen: „Umzusetzen sind die Ge- und Verbote der auf dem Infektionsschutzgesetz basierenden Landesverordnungen vorrangig in Eigenverantwortung der Bürger“, sagt Kai Breker vom Gesundheitsamt in Kiel.

So sieht das offenbar auch die Stena Line. „Wir informieren die Passagiere in einer Welcome-Mail einen Tag vor ihrer Reise und auf unserer Homepage“, sagt Sprecher Martin Wahl. Auf der Homepage der Reederei ist jedoch lediglich ein Link auf eine Informationsseite der Bundesregierung zu sehen. Ein konkreter Hinweis auf eine mögliche Quarantäne findet sich dort erst seit Dienstagnachmittag. Darüber hinaus sei jeder Reisende selbst dafür verantwortlich, sich an die geltenden Einreisebestimmungen zu halten, so der Sprecher.

