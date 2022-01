Kritik an Günthers Regierung - Quarantäne-Regelung in SH: THW-Mitarbeiter sieht Katastrophenschutz in Gefahr

Der Frust sitzt tief: Aus den Reihen des Technischen Hilfswerks (THW) ist ein offener Brief bekannt geworden, den ein Mitarbeiter an Vertreter der Landesregierung von Schleswig-Holstein geschrieben hat. Mit seiner Zurückhaltung gefährde Ministerpräsident Daniel Günther die Ressourcen des Zivil- und Katastrophenschutzes.