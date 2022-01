Kiel

Schleswig-Holstein verkürzt die Quarantäne-Dauer: Statt bisher 14 Tage müssen sich Infizierte und Kontaktpersonen nur noch zehn Tage absondern. Begründet wird die Verkürzung mit der Dominanz der Omikron-Variante in Schleswig-Holstein und der bundeseinheitlichen Anpassung der Quarantänezeiten. Auch soll mit den neuen Quarantäne-Regeln die Handlungsfähigkeit der Gesundheitsämter sichergestellt werden.

Die Lockerung dürfte Unternehmen wie Privatpersonen freuen: An der Imland-Klinik und dem Westküsten-Klinikum sorgten die bisherige Quarantäne-Regelung für Engpässe beim Personal. Zudem können Tausende Discobesucher, die bei Weihnachts- und Silvesterpartys Kontakt zu einem Omikron-Fall hatten, nun früher aus der Quarantäne entlassen werden.

Die neuen Quarantäne-Regeln für Schleswig-Holstein im Überblick

Die neuen Quarantäne-Regeln in Schleswig-Holstein gelten ab sofort. Und das sind die Eckpunkte:

Bei Ansteckungsverdacht ( enge Kontaktperson zu einem Infizierten ): Zehn Tage häusliche Quarantäne unabhängig vom Nachweis einer bestimmten Variante bei der Indexperson.

): Zehn Tage häusliche Quarantäne unabhängig vom Nachweis einer bestimmten Variante bei der Indexperson. Automatische Beendigung der Quarantäne ohne Test nach zehn Tagen.

der Quarantäne ohne Test nach zehn Tagen. Zu beachten ist, dass Geimpfte in Quarantäne müssen, wenn ein VOC-Nachweis (hier v.a. Omikron) bei der Indexperson vorliegt.

Ausnahmen sind für bestimmte Berufsgruppen vorgesehen:

• Für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur (medizinisches und pflegerisches Personal, Kinderbetreuung, Bildungseinrichtungen, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Telekommunikation sowie Energie- und Wasserversorgung) : Bescheinigt der Arbeitgeber Personen mit Grundimmunisierung, kann die Quarantäne zum Zwecke der Arbeitsaufnahme bereits nach fünf Tagen mittels negativem PCR-Test beendet werden.

: Bescheinigt der Arbeitgeber Personen mit Grundimmunisierung, kann die Quarantäne zum Zwecke der Arbeitsaufnahme bereits nach fünf Tagen mittels negativem PCR-Test beendet werden. • Nötigenfalls können für die vorgenannten Berufsgruppen quarantäneersetzende Maßnahmen Anwendung finden, um die Versorgung nicht zu gefährden. Die derzeit dominierende Variante ist leicht übertragbar. Wenn quarantäneersetzenden Maßnahmen zur Anwendung kommen, ist auf die Risikobewertung und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen besonders hinzuweisen. Die Verantwortung für das Management mit bestmöglicher Risikominimierung liegt bei den jeweiligen Einrichtungen.

Betroffene müssen sich eigenständig in Quarantäne begeben

Das Gesundheitsministerium weißt darauf hin, dass

Infizierte,

enge Kontaktpersonen (nicht geimpft und nicht genesen) bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen sowie

geimpfte und genesene enge Kontaktpersonen bei Vorliegen eines Omikron-Nachweises bei dem Infizierten

eigenverantwortlich sich in Absonderung begeben müssen – unabhängig davon, ob sie vom Gesundheitsamt kontaktiert werden.

Die Quarantäne und Isolation erfolgt üblicherweise im eigenen Haushalt. Außerdem sollte der oder die Betroffene eigenständig Kontaktpersonen über den Infektionsfall informieren, so dass diese Personen ebenfalls eigenverantwortlich der Absonderungspflicht nachkommen können.

„Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag, um Infektionsketten zu unterbrechen“, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Selbstverantwortung jedes Einzelnen oder jeder Einzelnen hat also eine zentrale Bedeutung bei der Bewältigung des Geschehens der Pandemie.

Darum wird die Quarantäne auf zehn Tage verkürzt

Hintergrund der Verkürzung ist, dass bei der Omikron-Variante – die in Schleswig-Holstein dominierend ist – von einer kürzeren Inkubationszeit auszugehen ist. Dadurch ist eine Weiterverbreitung in einer kürzeren Zeitspanne möglich. „Dies führt einerseits zu einem schnellen Anstieg von Infektionen, rechtfertigt aber andererseits eine Änderung (Verkürzung) der Absonderungszeiten“, so das Gesundheitsministerium.

Die Beratungen auf Bundesebene berücksichtigen auch die Funktionsfähigkeit der sozialen Infrastruktur und der sozialen Dienste. Ausnahmen von den aktuell geltenden Absonderungsregelungen sind bereits jetzt möglich, um die Versorgung nicht zu gefährden.