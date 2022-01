Lübeck

Wurde zu Beginn der Pandemie die Quarantäne noch akribisch durch die Gesundheitsämter begleitet, in der Regel auch mit einem abschließenden Test, kommen die Behörden durch die stark steigenden Infektionszahlen kaum noch hinterher mit den Kontrollen.

Offenbar kommt es immer wieder vor, dass Menschen, die sich nachweislich mit Covid-19 infiziert haben oder als Kontaktperson eines Betroffenen gelten, die geltenden Quarantäneregeln aber nicht befolgen. Danach gilt: Wer sich angesteckt hat, muss sich für 14 Tage isolieren, Kontaktpersonen für zehn Tage. Für Geboosterte soll es bald Ausnahmen geben.

Herzogtum Lauenburg: Auffälligkeiten in zehn von 430 Fällen

Im Kreis Herzogtum Lauenburg wurden beispielsweise in der Zeit vom 5. bis 12. Januar 430 Kontrollen veranlasst. „In zehn Fällen kam es zu Auffälligkeiten, die an die Bußgeldstelle abgegeben wurden“, informiert Tobias Frohnert vom Fachdienst Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Quarantänekontrollen würden derzeit in Amtshilfe durch die örtlichen Ordnungsbehörden der Städte, Ämter und Gemeinden durchgeführt. „Dazu meldet das Gesundheitsamt täglich Listen mit Personen, die im jeweiligen Zuständigkeitsbereich absonderungspflichtig sind“, sagt der Kreissprecher.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Segeberg: Flächendeckende Kontrolle unmöglich

Aufgrund der extremen Dynamik, mit der die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen in die Höhe geschnellt sind, sei eine flächendeckende Kontrolle der Quarantäne nicht möglich, heißt es aus dem Kreis Segeberg. „Dennoch kontrollieren wir diese stichprobenartig – etwa mit Anrufen oder in begründeten Fällen auch mit einem Hausbesuch, mit Unterstützung der Polizei oder der örtlichen Ordnungsbehörden“, berichtet Pressesprecherin Sabrina Müller. Hinweisen auf Verstöße gehe man nach. Im Jahr 2021 gab es insgesamt 32 Verfahren im Zusammenhang mit Quarantäne-Anordnungen. Aktuelle Zahlen liegen nicht vor.

Appell an Vernunft und Verantwortungsbewusstsein

„Generell appellieren wir an die Vernunft der Bürger und Bürgerinnen, sich an die Auflagen zu halten, um so andere Menschen vor einem möglichen schweren Krankheitsverlauf zu schützen“, sagt Müller.

Ostholstein: „Kommen gar nicht hinterher“

Diesem Appell schließt sich Ostholsteins Kreissprecher Thomas Jeck an. „Wir erwarten einfach, dass die Menschen verantwortungsbewusst genug sind, um die Regeln einzuhalten“, sagt er. Die Kontrollen würden Polizei und Gemeinden übernehmen, durch Zufall werde dann auch gelegentlich mal jemand erwischt. Alle zu kontrollieren, sei nicht möglich, „da kommen wir gar nicht hinterher“, sagt Jeck. Im vergangenen Jahr seien 37 Verstöße gegen die Quarantänevorschriften angezeigt worden.

Lübeck sieht sich ändernde Bestimmungen als ein Problem

In Lübeck kontrollieren Ordnungsbehörden, Gemeinde und Polizei ebenfalls die Einhaltung der geltenden Regeln, „auch anlassbezogen, wenn es Hinweise gibt“, sagt Stadtsprecherin Nicole Dorel. Bei der Quarantäne komme es lediglich vereinzelt zu Verstößen. Häufige Ursache und damit auch das größte Problem für die Betroffenen sei es, die sich ständig ändernden Quarantänebestimmungen nachzuvollziehen. „Dadurch kommt es zu Missverständnissen und manchmal dann eben auch zum Fehlverhalten“, berichtet Dorel und verweist auf diese Internetseite . Zudem wird darum gebeten, bei einer Testung die Mobilnummer anzugeben, damit das Gesundheitsamt betroffene Personen schnellstmöglich per Sms informieren kann. Auch die Kreise und anderen kreisfreien Städte im Land haben in der Regel auf ihren Websites Hinweise zu den aktuellen Vorgaben veröffentlicht.

Von Nina Gottschalk/LN/RND